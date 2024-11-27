Почти весь топ-10 самых популярных в России автомобилей составляют «китайцы»

Chery Tiggo 4 Pro возглавил в ноябре топ-10 самых популярных авто у россиян

Автомобиль Chery Tiggo 4 Pro возглавил топ-10 самых популярных автомобилей по итогам ноября. Такой вывод следует из отчета аналитиков компании «Рольф».

Chery Tiggo 4 Pro

Стоит отметить, что в первой десятке большинство моделей – от китайских производителей.

«Безусловным лидером данного рейтинга является Chery Tiggo 4 Pro. Средняя цена покупки составила 1,7 млн рублей», – рассказал директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

Вторую строчку занимает Haval Jolion, причем средняя стоимость у этой модели выше, чем у лидера рейтинга, – 2,1 млн рублей. Также в первую тройку вошел Chery Tiggo 7 Pro Max – средняя стоимость этой модели составила 2,2 млн рублей.

Затем в рейтинге идет Haval F7 второго поколения, а замыкает топ-5 отечественный Москвич 3. На шестом месте расположился Solaris HS, седьмую строчку занимает Toyota RAV4 – единственный японский автомобиль в рейтинге. Последние места в списке популярных моделей компании «Рольф» заняли Omoda C5, Exeed LX и Hyundai Tucson.

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Источник: gazeta.ru