Новинки для начала зимнего сезона — раскрываем карты!

На выставке «Поехали» компания «Русская механика» представит новые снегоходы

«Русская механика» представит новинки на выставке ПОЕХАЛИ. Компания является крупнейшим производителем внедорожной техники в России. За историю своего существования предприятие выпустило свыше полумиллиона снегоходов и более 40 000 квадроциклов. Каждый второй снегоход в России сделан на «Русской механики», доля на рынке снегоходов – более 50%.

«Русская механика» – компания полного цикла, она исследует, разрабатывает, проектирует, внедряет инновации, создаёт внедорожную технику уже более 50 лет и осуществляет поддержку покупателей. Предприятие наращивает собственные компетенции, применяет свои опыт и знания в области разработки внедорожной техники. На своем стенде в рамках выставки «Поехали 2024» компания представит флагманы, новинки и бестселлеры модельного ряда квадроциклов и снегоходов.

ФРОНТЬЕР 1000

В центре экспозиции новая модификация снежного крузера – ФРОНТЬЕР 1000. Версия 2025 года отличается не только обновленным внешним видом, но и конструктивными изменениями. Снегоход обладает впечатляющими показателями проходимости. Он оснащен гусеницей шириной 500 мм с грунтозацепом 31 мм, и механизмом изменения угла атаки при движении задним ходом (так называемая подламывающаяся пятка).

ФРОНТЬЕР 1000

Снегоход дарит чувство уверенности своему владельцу на зимних маршрутах любой сложности: непроторенная снежная целина, укатанная трасса или непредсказуемый рельеф крайнего севера. ФРОНТЬЕР 1000 развивает скорость до 110 км/ч, при этом имеет экономичный расход топлива. Руль снегохода, высоту которого по желанию можно изменить, не пытается вырваться из рук, машина прекрасно держит трассу даже на высокой скорости. Снегоход сгладит ошибки новичка, мягко откликнется на манёвры опытного водителя.

«Безопасная Арктика 2023», снегоходы ФРОНТЬЕР 1000 и ПАТРУЛЬ 800

За время своего существования платформа ФРОНТЬЕР 1000 уже успела получить признание на рынке снегоходов. Снегоход проектировался и создавался для комфортных длительных выездов, отличается превосходной проходимостью, отзывчивым управлением и высоким уровнем комфорта вне зависимости от длительности выезда. Теперь лидер снежных приключений стал еще лучше.

ПАТРУЛЬ 800 СВТ

Среди экспонатов «Русской механики» представлен самый популярный снегоход класса SWT (super wide track – супер широкая гусеница) ПАТРУЛЬ 800 СВТ. Ширина гусеницы этого «тягача» – 600 мм, в активе модели – успешное участие в самой крупномасштабной экспедиции МЧС «Безопасная Арктика 2023». Выносливый трудяга ПАТРУЛЬ 800 преодолел все 1600 км по сложнейшему арктическому рельефу, буксируя тяжёлые сани с грузом без единой поломки.

Квадроцикл РМ 800 Т

Первый спортивно-туристический квадроцикл РМ 800 Т – один из главных экспонатов на стенде «Русской механики». Презентация модели прошла в прошлом году в рамках выставки «Поехали 2023». В сезоне 2024 года на квадроцикле РМ 800 Т спортсмен заводской команды RM SPORT Алексей зверев преодолел более 7 000 км и защитил титул Чемпиона России по кросс-кантри ралли. Машина продемонстрировала выдающиеся баланс основных характеристик, великолепную управляемость и доказала преимущество на скоростном бездорожье.

Квадроцикл РМ 650-2

Многолетний бестселлер, неприхотливый и универсальный квадроцикл РМ 650-2, полюбившийся многим тысячам пользователей, предстанет в привычном для себя образе транспортного средства туриста. Пользователи отмечают приспособленность машины для тандемных выездов по умеренному бездорожью. Сохраняя комфорт пассажира и райдера, РМ 650-2 легко справляется с утилитарными задачами. Он верный помощник в хозяйстве, верный друг в путешествии. В нем есть все необходимое и нет ничего лишнего.

Не упустите возможность заглянуть в будущее – среди экспонатов компании прототипы моделей снегоходов и квадроциклов, которые впервые предстанут перед широкой аудиторией. На стенде «Русской механики» Вы можете пообщаться с теми, кто не просто проектирует и создает снегоходы и квадроциклы, а живет внедорожной техникой. Розыгрыши, подарки и самые яркие фото на память – все самое интересное только на выставке «Поехали 2024», стенд компании «Русская механика»!

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