Analytic Day от агентства «Автостат»: обсуждение авторынка и «мозговой штурм»

9 декабря агентство «Автостат» приглашает всех желающих посетить Analytic Day

Подводить итоги авторынка прошедшего месяца стало для аналитического агентства «Автостат» доброй традицией. Ноябрь не станет исключением.

9 декабря «Автостат» приглашает всех желающих на Analytic Day, который пройдет как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Участники мероприятия одними из первых узнают ключевые показатели авторынка в ноябре и за 11 месяцев, а также их ждет 4 часа концентрированной аналитики.

Помимо традиционной «Автостат Оперативки», участники обсудят вопросы финансовых инструментов в отрасли. Например, как ключевая ставка влияет на автобизнес и рентабелен ли он сейчас.

Также вместе со специалистами участники Analytic Day посмотрят, какие сегменты коммерческого транспорта процветают, а какие, напротив, «просели»; жив ли trade-in на рынке автомобилей с пробегом и какие новые машины разлетаются как «горячие пирожки», а какие – никому не интересны.

«Вишенкой на торте» станет прогноз авторынка на следующий год. В плане мероприятия – обсуждение возможных точек роста в 2025 году.

Будущих участников приглашают на встречу 9 декабря в Москве, в отель «Сафмар Аврора Люкс 5*» (бывший «Марриотт Ройал Аврора»), по адресу: ул. Петровка, д. 11.

Начало – в 10-00 по московскому времени.

Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.