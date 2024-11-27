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Sollers заявил о четырех масштабных проектах в 2025 году в Ульяновске

Адиль Ширинов: Sollers начнет выпуск автокомпонентов и откроет новые заводы

В 2025 году на мощностях Ульяновского автомобильного завода планируется реализовать не менее четырёх крупных проектов, включая запуск новых производств.

Об этом сообщил председатель Совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

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Ширинов уточнил, что проекты будут касаться как создания новых компонентов для автомобилей, так и открытия новых производственных мощностей.

«Я думаю, исходя из того, что стратегией своей мы определили синергию в инжиниринге и в машинах с учетом модернизации модельного ряда Ульяновского автомобильного завода, с Алексеем Юрьевичем (Русских, губернатором Ульяновской области. – Прим. ТАСС) мы договорились, что у нас будет минимум четыре открытия на следующий год», – сказал он.

Детали проектов Ширинов не раскрыл.

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Ранее, во вторник, губернатор Ульяновской области сообщил, что новый завод «Соллерс Комтранс», открытый в регионе, позволит восполнить нишу, которая раньше была занята производством грузовиков под маркой Isuzu.

По словам Сергея Васина, заместителя председателя правительства Ульяновской области, общая мощность всех производственных площадок «Соллерс» в Ульяновске в 2025 году составит более 50 тысяч автомобилей в год. Включая производство моделей Sollers Argo, пикапов Sollers ST6 и ST8 и нового завода «Соллерс Комтранс». На реализацию индустриальных проектов и локализацию производства компания планирует вложить более 20 миллиардов рублей.

Вчера на площадке индустриального парка УАЗ начался выпуск среднетоннажных грузовиков Sollers серии TR полной массой от 3,5 до 18 тонн. В год новое предприятие способно выпустить до 5 тыс. автомобилей.

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Источник: ТАСС

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Фото:Эрик Романенко/ТАСС
27.11.2024 
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
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