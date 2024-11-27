Sollers заявил о четырех масштабных проектах в 2025 году в Ульяновске

Адиль Ширинов: Sollers начнет выпуск автокомпонентов и откроет новые заводы

В 2025 году на мощностях Ульяновского автомобильного завода планируется реализовать не менее четырёх крупных проектов, включая запуск новых производств.

Об этом сообщил председатель Совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

Ширинов уточнил, что проекты будут касаться как создания новых компонентов для автомобилей, так и открытия новых производственных мощностей.

«Я думаю, исходя из того, что стратегией своей мы определили синергию в инжиниринге и в машинах с учетом модернизации модельного ряда Ульяновского автомобильного завода, с Алексеем Юрьевичем (Русских, губернатором Ульяновской области. – Прим. ТАСС) мы договорились, что у нас будет минимум четыре открытия на следующий год», – сказал он.

Детали проектов Ширинов не раскрыл.

Ранее, во вторник, губернатор Ульяновской области сообщил, что новый завод «Соллерс Комтранс», открытый в регионе, позволит восполнить нишу, которая раньше была занята производством грузовиков под маркой Isuzu.

По словам Сергея Васина, заместителя председателя правительства Ульяновской области, общая мощность всех производственных площадок «Соллерс» в Ульяновске в 2025 году составит более 50 тысяч автомобилей в год. Включая производство моделей Sollers Argo, пикапов Sollers ST6 и ST8 и нового завода «Соллерс Комтранс». На реализацию индустриальных проектов и локализацию производства компания планирует вложить более 20 миллиардов рублей.

Вчера на площадке индустриального парка УАЗ начался выпуск среднетоннажных грузовиков Sollers серии TR полной массой от 3,5 до 18 тонн. В год новое предприятие способно выпустить до 5 тыс. автомобилей.

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Источник: ТАСС