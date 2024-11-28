Exeed RX – победитель ресурсных тестов

В этом году EXEED RX стал победителем в специальной номинации «Ресурсный тест» журнала «Автопанорама»

6 ноября были объявлены победители Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО».

Победителем в специальной номинации «Ресурсный тест» журнала «Автопанорама» стало Премиальное кросс-купе EXEED RX. Эксперты издания на протяжении нескольких месяцев испытывали автомобиль в разных дорожно-климатических условиях по 10 ключевым параметрам, среди которых экстерьер и интерьер, уровень комфорта, динамика, управляемость, практичность эксплуатации, технологичность, объем багажного отделения и соотношение цена-качество.

EXEED RX оснащен большим количеством уникальных премиальных опций, которые делают каждую поездку комфортной и безопасной, в связи с чем был высоко оценен экспертами проекта. Модель является технологическим совершенством бренда. Эффектная форма кросс-купе отлично сочетается с элегантными пропорциями самого автомобиля, а комфорт, который доступен каждому, кто находится в салоне автомобиля продуман до мелочей лучшими инженерами. Слоган кросс-купе «Искусство технологий» отсылает не только к использованию самых передовых технологий в автомобилестроении, но к присутствию модели на территории искусства. EXEED RX дважды являлся официальным автомобилем ярмарки современного искусства Cosmoscow, а так же принимал участие в экспозиции в Музее русского импрессионизма.

В августе 2024 года EXEED объявил старт продаж новой версии RX Flagship. Модель получила ряд значительных обновлений, среди которых восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, которая работает в паре с двигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с., пакет сервисов EXEED Connect, а также функция памяти посадки, включая электрорегулировку руля и система автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом, которая способна не только запомнить путь автомобиля, но и может самостоятельно вернуть его в исходное положение. В дизайне экстерьера впервые для модели стали доступны новые цвета: Галактический серый и белый Аструм.

За вклад в развитие автомобильного бизнеса в России Геннадий Баранов, директор EXEED CARS RUS, стал победителем премии «ТОП-5 АВТО» в номинации «Авто-персона года».

Подробнее с информацией о модели, а также доступными ценами и комплектациями можно ознакомиться по ссылке.

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