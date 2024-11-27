Появилась царапина на стекле авто: менять или не менять — эксперт знает ответ

Эксперт Тимашов рассказал, какие повреждения не потребуют замены лобового стекла

Замена лобового стекла автомобиля необязательна, если характер повреждений незначителен, немаловажно также мастерство и профессионализм специалиста станции техобслуживания при проведении данной процедуры. Таким мнением поделился директор по послепродажному обслуживанию Автодом Алтуфьево Роман Тимашов.

Мнение эксперта

Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию АВТОДОМ Алтуфьево:

- Теоретически, убрать царапины на лобовом стекле возможно, но многое зависит от характера повреждения и навыков работы специалистов сервисного центра. Абсолютно точно нельзя устранить повреждения, вызванные «пескоструем, трещины и сколы от камней.

При этом Тимашов выразил уверенность, что убрать царапины на новом лобовом стекле, появившиеся в результате воздействия щеток стеклоочистителя, не составит труда. Кроме того, со стекла автомобиля можно убрать и легкие царапины, имеющие транспортировочный дефект, а также другие загрязнения, появившиеся после воздействия внешних инородных частиц, подчеркивает Тимашов.

«При отсутствии навыков у специалиста сервисного центра или при сильных повреждениях лобового стекла есть риск проявления такого эффекта как «эллипсность», когда стекло имеет свойство искажения и преломления при использовании. В таком случае лобовое стекло необходимо заменить», – констатирует специалист.

О том, как эффективно очистить лобовое стекло автомобиля от загрязнений при помощи специализированных и народных средств, можно узнать здесь.

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