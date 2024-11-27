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Кнопкой SOS теперь можно вызывать комиссаров и техпомощь

В трех городах заработала помощь на дорогах от системы ЭРА-ГЛОНАСС

С 26 ноября автомобилисты трех российских городов смогут вызвать помощь на дороге, нажав кнопку SOS системы ЭРА-ГЛОНАСС в салоне автомобиля. К новому сервису в тестовом порядке подключены пока Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону, о дальнейшем расширении пока не сообщается. Но тема интересная: буквально по одному нажатию можно вызвать аварийного комиссара, попросить об оформлении ДТП, эвакуации автомобиля или замене колеса.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Как воспользоваться услугой «Помощь на дороге»?

  • Нажать кнопку SOS в салоне автомобиля.
  • Сообщить оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС, что вам нужна техническая помощь.
  • Представитель компании сервис-провайдера услуги свяжется с вами для уточнения деталей обращения.
«Главное преимущество нового сервиса – это удобство для клиента. В сложной ситуации больше не нужно судорожно искать номера различных служб помощи. Благодаря доступности системы ЭРА-ГЛОНАСС одним нажатием водитель получает полный комплекс качественной поддержки на дороге в любой ситуации и в любое время суток. Специалисты, оказывающие услуги помощи на дороге, – высококвалифицированные профессионалы с большим опытом работы в сфере дорожной помощи и аварийного комиссариата», – заявил основатель ГК «ДТП ОНЛАЙН» Евгений Неволько.

По идее, это должно быть удобно, хоть и не бесплатно. С полным перечнем услуг и их стоимостью можно ознакомиться по телефону горячей линии: 8 (800) 222-68-02.

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В компании АО «ГЛОНАСС» считают, что возможность вызова помощи на дороге с использованием установленного на автомобиле устройства делает поездку более комфортной и безопасной. На данный момент с помощью ЭРА-ГЛОНАСС уже 421 тысяча экстренных вызовов от автомобилистов передана спасателям, а всего к системе подключено более 11,8 млн транспортных средств... Ждем расширения сервиса?

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
27.11.2024 
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