В Формуле-1 появится новая команда!

Cadillac объявил о появлении фирменной команды Формулы-1 в 2026 году

Долгое время структура команд в «Королевских автогонках» была устоявшейся – коллективы могли менять титульных спонсоров, названия и даже собственников, но по сути оставались прежними, а количество их ограничивалось десятью. Но теперь в Ф-1 появится еще одна сила, потенциально весьма серьезная. С сезона 2026 года к Формуле-1 присоединится Cadillac.

Формула-1 наконец-то одобрила заявку General Motors на участие чемпионате. Таким образом, в 2026 году Cadillac станет первой в истории Формулы-1 американской командой, созданной крупным автопроизводителем. Гонщиками команды, по первой информации, могут стать пилот IndyCar Колтон Херта, неудачно пытавшийся попасть в Ф-1 в 2023-м, и Фелипе Другович, пилотирующий прототип Cadillac в серии IMSA WeatherTech.

История прихода Cadillac в Ф-1 – долгая: едва ли не десяток лет кряду заявку на участие пробовал получить Марио Андретти, последний американский чемпион Ф-1, основатель гоночной династии и успешный бизнесмен в области автоспорта. Но с собственной командой Андретти, в какой-то момент фигурировавшей как Andretti-Cadillac, так и не сложилось по ряду не совсем ясных причин политического и финансового характера.

Переводя на обычный человеческий, отметим, что Андретти добился своего «не мытьем, так катанием»: известно, что Марио войдет в состав директоров команды Cadillac. Новая «конюшня» будет использовать ресурсы как General Motors, так и компании Andretti Global – в США (Индиана, Северная Каролина, Мичиган) и в Англии на Сильверстоуне.

В первое время Cadillac будет покупать движки для своих болидов у какой-то другой команды (по слухам – Ferrari или Honda), но к концу текущего десятилетия коллектив обязуется перейти на собственные силовые установки. Интересно посмотреть, удачным ли окажется старт (пример Toyota навсегда в памяти), тем более, что новой команды в Ф-1 не будет уже десять лет как: последним был HAAS, тоже американская, но частная «конюшня», появилась в 2016-м.

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Источник: Motor1, Stanizlavsky