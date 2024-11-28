Самые популярные городские кроссоверы 2024 года: 10 моделей и их цены

СберАвто: Nissan Qashqai, VW Tiguan и Kia Sportagе возглавили топ SUV в России

Эксперты платформы СберАвто составили список самых популярных городских кроссоверов в России в 2024 году.

Наибольшую долю в этом списке занимают автомобили с пробегом — 9 из 10 приобретаемых авто в данной категории.

В десятку самых популярных вошли модели европейских, японских и корейских марок: Nissan Qashqai (1,28 млн рублей), Volkswagen Tiguan (1,45 млн рублей), Kia Sportage (1,5 млн рублей), Mitsubishi Outlander (1,4 млн рублей), Renault Duster (1,05 млн рублей), Nissan X-Trail (1,36 млн рублей), Hyundai Creta (1,7 млн рублей), Lada XRAY (931 тыс. рублей), Toyota RAV4 (1,7 млн рублей), Nissan Juke (1,1 млн рублей).

Автомобили марки Nissan составляют 31% всех продаж в категории городских кроссоверов, что говорит о том, что россияне до сих пор доверяют японскому бренду.

Среди автомобилей с пробегом автолюбители чаще всего выбирают Nissan Qashqai в сегменте до 1,5 миллиона, Hyundai Creta до 2 миллионов, Haval Jolion до 3 миллионов и Geely Monjaro среди автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей.

Понятно, что китайские бренды продолжают набирать популярность в России, и для них список отдельный.

В топ-5 популярных моделей тут вошли Haval Jolion (новый — 2,3 млн рублей, с пробегом — 1,9 млн рублей), Geely Coolray (новый — 2,3 млн рублей, с пробегом — 1,85 млн рублей), Chery Tiggo 7 (новый — 2,37 млн рублей, с пробегом — 1,86 млн рублей), Chery Tiggo 4 (новый — 1,84 млн рублей, с пробегом — 1,54 млн рублей), Geely Monjaro (новый — 3,7 млн рублей, с пробегом — 3,5 млн рублей).

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