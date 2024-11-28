Немецкий автоконцерн вместе с китайцами выпустит 18 новых моделей к 2030 году
Volkswagen подтвердил планы продать завод в Синьцзяне
Автоконцерн Volkswagen подтвердил информацию о продаже завода в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Ранее в СМИ появилась новость, что немецкий производитель и его партнер, китайская госкомпания SAIC, договорились о продаже предприятия.
«В связи с динамичным развитием рынка, особенно в сфере электрификации, ускоряется трансформация совместного предприятия SAIC и Volkswagen. Это относится и к общему объекту в Урумчи. По экономическим причинам в рамках стратегической реорганизации совместного предприятия этот объект продается. Это же касается тестовых линий в Турфане и Аньтине», – говорится в распространенном пресс-релизе.
Кроме того, Volkswagen и SAIC продлили контракт о сотрудничестве до 2040 года, в рамках которого планируется выпустить на рынок 18 новых моделей к 2030 году, включая электромобили.
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Источник: ria.ru
Фото:Unsplash
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28.11.2024
Фото:Unsplash
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