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Немецкий автоконцерн вместе с китайцами выпустит 18 новых моделей к 2030 году

Volkswagen подтвердил планы продать завод в Синьцзяне

Автоконцерн Volkswagen подтвердил информацию о продаже завода в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Ранее в СМИ появилась новость, что немецкий производитель и его партнер, китайская госкомпания SAIC, договорились о продаже предприятия.

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«В связи с динамичным развитием рынка, особенно в сфере электрификации, ускоряется трансформация совместного предприятия SAIC и Volkswagen. Это относится и к общему объекту в Урумчи. По экономическим причинам в рамках стратегической реорганизации совместного предприятия этот объект продается. Это же касается тестовых линий в Турфане и Аньтине», – говорится в распространенном пресс-релизе.

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Кроме того, Volkswagen и SAIC продлили контракт о сотрудничестве до 2040 года, в рамках которого планируется выпустить на рынок 18 новых моделей к 2030 году, включая электромобили.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 8
28.11.2024 
Фото:Unsplash
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