Аналитики оценили, как новые машины на нашем рынке подготовлены к холодам

«Известия»: подогрев сидений, руля и зеркал стали важными функциями для россиян

Несмотря на растущую популярность «теплых» опций, таких как подогрев сидений и зеркал, не все машины оснащены этими функциями, выяснили аналитики компании «Авто.ру».

Обогрев зеркал имеется только у 83% моделей, а подогрев сидений – у 74%. Еще реже встречаются подогрев задних сидений (32%), удаленный пуск двигателя для прогрева салона (26%) и электрообогрев ветрового стекла (21%).

Многие премиум-автомобили оснащены «теплыми» функциями не по умолчанию, а за дополнительную плату, что связано с возможностью индивидуальной настройки.

Кроме того, автомобили, привезенные из ОАЭ и Китая, часто не имеют таких функций, как обогрев заднего стекла или боковых зеркал – для местного рынка это не нужно.

Однако зимние функции постепенно стали стандартом для массовых моделей, особенно в России, где климат требует таких решений. Российские автомобили, такие как Lada Vesta NG, оснащены подогревом задних сидений, руля, ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя.

У других моделей, таких как Granta, Largus и Niva, доступны только обогрев лобового стекла и передних сидений. В марке «Москвич» до недавнего времени не было «теплых» опций, но теперь на некоторых моделях появился подогрев передних сидений. Электрические автомобили Evolute и кроссоверы этой марки имеют более широкий набор зимних опций.

Китайские бренды, такие как Chery, Geely и Haval, оснащены более широким набором «теплых» опций, что стало возможным благодаря настойчивым запросам российских импортеров. Однако не все эти опции сразу работали идеально. Например, в автомобилях Chery и ее суббрендов подогрев сидений был ограничен только подушками, а в моделях Haval обогрев лобового стекла выключался при движении. В результате была проведена доработка.

«Теплые» опции, такие как подогрев передних сидений, руля и зеркал, стали важными для российских покупателей, особенно в условиях холодных зим. Больший интерес покупатели стали проявлять к обогреву ветрового стекла. Хотя не все автомобили оснащены полным набором зимних опций, их количество постепенно увеличивается.

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Источник: «Известия»