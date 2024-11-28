«За рулем» завоевал 3-e место в гонке «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024»

В картинг-центре Miks Karting в пятый раз прошел Фестиваль фиджитал

Гонка «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024» объединила любителей и профессионалов виртуального и реального автоспорта, российских блогеров и журналистов, а также в ней приняли участие люди с ограниченными возможностями и ветераны СВО, что подчеркнуло инклюзивный характер мероприятия.

Пилоты соревновались сразу в двух параллельных вселенных – за рулем картов Miks Kart Sport и на гоночных симуляторах Assetto Corsa симрейсингового проекта SMP Racing Esports на виртуальной трассе Moscow Raceway.

Командам предстояло преодолеть 90 минут дистанции.Фестиваль фиджитал-гонок прошел в 4 группах: Юниоры, Звезды, Студент и Абсолют.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков выступил в составе «звездной» команды «За рулем» вместе с пятикратным чемпионом России и чемпионом Эстонии по ралли-кроссу Михаилом Симоновым, мастером спорта международного класса и многократным призером чемпионатов России в различных дисциплинах Борисом Шульмейстером, и Максимом Солдатовым – чемпионом и призером первенства России по картингу, а также вице-чемпионом России по картингу.

В конце дня состоялась церемония награждения, в ходе которой были отмечены не только победители заездов, но и участники, которые внесли значительный вклад в подготовку и проведение фестиваля.

По итогам соревнования команда «За рулем» заняла третье место. А победителем в зачете «Звезды» стала команда SMP Racing, в составе которой выступали Кирилл Смаль, Александр Смоляр, Мария Тырина и Константин Сугробов.

Фестиваль стал настоящим праздником спорта, технологий и единства!

Борис Шульмейстер, мастер спорта международного класса, многократный призер чемпионатов России в различных дисциплинах:

– Для меня это уже третий опыт участия в фиджитал-гонках. Миша Симонов и Максим Солдатов невероятно крутые и талантливые пилоты. Был приятно удивлен нашей чудесной компанией и лайнапом. Максима Кадакова я знаю очень давно, а вот с Мишей и Максимом я виделся на этапах РСКГ, но лично удалось погоняться впервые, и я остался этим очень доволен. У нас получилась сплоченная команда!



Михаил Симонов, мастер спорта России по автоспорту, пятикратный чемпион России по автогонкам, действующий чемпион СМП РСКГ в топ- TCR Russia, а также самый молодой чемпион в истории этого зачета:

– Опыт участия в подобных соревнованиях у меня уже был – мы выступали вместе с Максимом Солдатовым на фиджитал Games в Казани.

Сейчас мы заняли третье место, и это потрясающий результат для нашей команды, мы все проделали хорошую, слаженную работу. В подобных соревнованиях большую роль играет стабильность, ты должен уметь быстро ехать и на стимуляторе, и на карте.

На квалификации на симуляторе я показал второе время, отстав всего на 15 тысячных от Саши Смоляра. В гонке я не смог удачно стартануть, и пришлось за несколько поворотов прорываться с пятой позиции обратно на вторую. По ходу гонки я держался на одинаковом расстоянии от Смоляра, в целом, мы ехали одинаково и оба оторвались от позади идущих соперников.



Максим Солдатов, мастер спорта России по автоспорту. Чемпион и призер первенства России по картингу, а также вице-чемпион России по картингу:

– Я уже несколько раз участвовал в соревнованиях подобного формата, но это было особенное – отсутствие времени на подготовку, так как предложение проехать гонку поступило лишь за два дня до мероприятия.

Приняли решение, что начинать гонку на картинге буду я, так как перед стартом можно было проехать пару разогревочных кругов, что позволило немного вкатиться. Благодаря квалификации Михаила я стартовал со 2-й позиции, но буквально в первом же повороте меня грубо отталкивают, и я откатываюсь на 4-е место, а дальше теряю еще 2 позиции. Да еще мой карт постепенно замедлялся из-за поломки. Пришлось пропустить нескольких пилотов и заехать на смену раньше нужного.

На симуляторе от меня требовалось пробраться как можно выше, так как на симуляторе, как оказалось, я был очень быстрым. Удалось отыграть несколько позиций.

Хочу выразить благодарность всем причастным, мы провели достойную гонку!





