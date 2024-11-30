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Chevrolet скоро откроет прием заказов на свой самый мощный автомобиль

Заказы на Chevrolet Corvette ZR1 2025 начнут принимать в феврале 2025 года

Самый мощный серийный автомобиль от американского автопроизводителя Chevrolet поступит в продажу в 2025 году.

Chevrolet Corvette ZR1 2025
Chevrolet Corvette ZR1 2025
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Сердцем ZR1 2025 является 5,5-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и революционным плоским коленчатым валом. Эта инженерная симфония выдает ошеломляющие 1064 л. с. и колоссальный крутящий момент в 1123 Нм, при этом раскручиваясь до головокружительных 8000 об/мин. Цифры говорят сами за себя: четверть мили (402 метра) покоряется менее чем за 10 секунд, а максимальная скорость достигает 346 км/ч.

Chevrolet Corvette ZR1 2025
Chevrolet Corvette ZR1 2025

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Chevrolet Corvette ZR1 2025 превосходит Tesla Model S Plaid на 44 л. с., при этом будучи легче на внушительные 450 кг. Ещё более впечатляет сравнение с легендарным Bugatti Veyron: ZR1 демонстрирует лучшее соотношение мощности к массе.

Chevrolet Corvette ZR1 2025 – это инженерное совершенство во всех своих проявлениях. Усиленная и перенастроенная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением обеспечивает молниеносное переключение скоростей, идеально синхронизируясь с мощностью двигателя.

Интерьер Chevrolet Corvette ZR1 2025
Интерьер Chevrolet Corvette ZR1 2025

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Агрессивный аэродинамический обвес, включающий в себя огромное заднее крыло, обеспечивает невероятную прижимную силу – более 540 кг при оснащении пакетом ZTK.

Эксклюзивные легкосплавные диски, углерод-керамические тормозные роторы и более жёсткие амортизаторы в сочетании с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R гарантируют безупречную управляемость и предсказуемое поведение на дороге, даже на предельных скоростях. Масса автомобиля составляет 1664 кг в кузовном варианте купе и 1704 кг в исполнении кабриолет.

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Источник: Autoevolution

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 23
30.11.2024 
Фото:Chevrolet
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