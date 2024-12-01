Автомобилисты признались, как часто моют машины зимой. А вы как?
С наступлением холодов большинство российских автомобилистов готовят машину к зиме, в частности, меняют резину на зимнюю, причем женщины чаще делают это заранее.
Согласно опросу, 58% женщин меняют шины до наступления минусовых температур, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 54%. Мужчины же чаще откладывают замену на момент выпадения снега – 7% против 5% женщин.
При подготовке авто к зиме большинство водителей также заливают незамерзающую жидкость (60%), проверяют аккумулятор (33%), меняют масло (32%) и проверяют тормоза (28%). Женщины чаще следят за состоянием тормозной системы и свечей зажигания, а мужчины – за аккумулятором.
Кроме того, с приходом зимы многие автомобилисты реже моют машину. 53% обращаются в автомойку только в теплую погоду, а 13% совсем не моют автомобиль зимой. Треть (34%) продолжают мыть машину регулярно, независимо от времени года.
Средняя сумма, которую автовладельцы тратят на подготовку к зиме, составляет 13 000 рублей. Женщины чаще расходуют более 20 000 рублей (25% против 14% мужчин), в то время как 50% мужчин укладываются в 10 000 рублей. 11% мужчин делают все процедуры самостоятельно, не обращаясь в сервисы.
Что касается зимних аксессуаров, то женщины чаще покупают щетки и скребки для очищения от снега (75% и 67%), а мужчины – лопаты (45%).
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