В России теперь можно купить добротный японский кроссовер дешевле 2 млн рублей

Новый кроссовер Honda WR-V можно приобрести в России за 1,98 млн рублей

В последние годы рынок кроссоверов в России заметно расширился, и одним из интересных предложений стал новый Honda WR-V. Этот автомобиль, производимый в Индонезии, уже доступен для заказа у российских дилеров, и его цена составляет всего 1,98 млн рублей.

Honda WR-V

Honda WR-V 2024 года выпуска можно заказать у дилеров по всей стране. Так, минимальная цена на модель в комплектации с автоматизированной коробкой передач составляет 1,98 млн рублей в Барнауле.

В других городах цены варьируются: в Краснодаре WR-V предлагается за 1,99 млн рублей, в Хабаровске и Новосибирске – за 2,2 млн рублей, а в Владивостоке цена достигает 2,24 млн рублей. Несмотря на небольшие колебания в стоимости, Honda WR-V позиционируется как доступный кроссовер для широкой аудитории.

Новый Honda WR-V предлагает достаточно богатую комплектацию для своего ценового сегмента. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов, что добавляет современности в интерьер. Также предусмотрены камера заднего вида и медиасистема с 7-дюймовым экраном.

Интерьер Honda WR-V

Под капотом WR-V установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 121 л.с., который работает в паре с вариатором. Передний привод обеспечивает хорошую управляемость и экономичность, что особенно важно для городских условий.

Honda WR-V построен на платформе хэтчбека Honda Jazz, что говорит о его надежности и устойчивости на дороге. Габариты автомобиля составляют 4060 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1608 мм в высоту, а длина колесной базы достигает 2485 мм. В задней подвеске используется балка, а тормоза – барабанные, что является стандартом для бюджетных моделей.

Если сравнивать Honda WR-V с Lada Vesta, то по цене и ключевым характеристикам они находятся в одном сегменте. Однако стоит отметить, что Vesta предлагает больше пространства внутри.

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Источник: Автоновости дня