Тюнеры выпустили самый быстрый BMW в мире: фото и технические подробности

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Стандартный BMW M2 – это заднеприводный зверь. Но британские тюнеры взяли на себя задачу сделать его ещё быстрее, еще свирепее, перейдя далеко за рамки обычного тюнинга. Ключевым изменением стало превращение заднеприводного M2 в полноприводного монстра. Инженеры не стали изобретать велосипед, воспользовавшись сходством шасси с полноприводными M3 и M4. Трансмиссия от M3, после масштабных доработок и адаптации, нашла своё место в компактном кузове M2.

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Сердце этого зверя – модифицированный рядный шестицилиндровый двигатель. Стандартные двойные турбины уступили место одной гигантской установке, способной выжать невероятные 1500 л.с. Для достижения такой мощности потребовалось комплексное вмешательство: снятие кожуха, гильзовка блока цилиндров, установка кованых внутренних компонентов и совершенно новая система охлаждения, способная справляться с колоссальным тепловыделением.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач тоже претерпела значительные изменения. Её внутренние компоненты были усилены, чтобы выдержать крутящий момент, генерируемый доработанным двигателем.

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Вдобавок ко всему этому установлен полный каркас безопасности. Карбоновые ковшеобразные сиденья с шеститочечными ремнями обеспечивают максимальную фиксацию пилота. Обновленная подвеска, кастомные диски Vossen и элементы из углеродного волокна не только улучшают аэродинамику и управляемость, но и придают машине агрессивный, неповторимый внешний вид. А кульминацией всех доработок стал парашют, который предназначен для экстренной остановки этой 1500-сильной ракеты.

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Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Motor1
Количество просмотров 4
30.11.2024 
Фото:Motor1
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