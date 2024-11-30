Тюнеры выпустили самый быстрый BMW в мире: фото и технические подробности

R44 Performance и Tom Wrigley Performance создали уникальную версию BMW M2

BMW M2 от R44 Performance и Tom Wrigley Performance развивает ошеломляющие 1500 лошадиных сил.

Стандартный BMW M2 – это заднеприводный зверь. Но британские тюнеры взяли на себя задачу сделать его ещё быстрее, еще свирепее, перейдя далеко за рамки обычного тюнинга. Ключевым изменением стало превращение заднеприводного M2 в полноприводного монстра. Инженеры не стали изобретать велосипед, воспользовавшись сходством шасси с полноприводными M3 и M4. Трансмиссия от M3, после масштабных доработок и адаптации, нашла своё место в компактном кузове M2.

Сердце этого зверя – модифицированный рядный шестицилиндровый двигатель. Стандартные двойные турбины уступили место одной гигантской установке, способной выжать невероятные 1500 л.с. Для достижения такой мощности потребовалось комплексное вмешательство: снятие кожуха, гильзовка блока цилиндров, установка кованых внутренних компонентов и совершенно новая система охлаждения, способная справляться с колоссальным тепловыделением.

Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач тоже претерпела значительные изменения. Её внутренние компоненты были усилены, чтобы выдержать крутящий момент, генерируемый доработанным двигателем.

Вдобавок ко всему этому установлен полный каркас безопасности. Карбоновые ковшеобразные сиденья с шеститочечными ремнями обеспечивают максимальную фиксацию пилота. Обновленная подвеска, кастомные диски Vossen и элементы из углеродного волокна не только улучшают аэродинамику и управляемость, но и придают машине агрессивный, неповторимый внешний вид. А кульминацией всех доработок стал парашют, который предназначен для экстренной остановки этой 1500-сильной ракеты.

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Источник: Motor1