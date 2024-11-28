Между двумя столицами два раза в день начнет курсировать скоростной поезд

Мишустину показали обновленный поезд «Аврора» по маршруту Москва – Петербург

Между Москвой и Петербургом начнут курсировать два новых скоростных поезда «Аврора». Об этом премьер-министру Михаилу Мишустину рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров в рамках «Транспортной недели».

Скоростной поезд «Аврора»

О запуске современных двухэтажных поездов Белозеров рассказал в рамках «Транспортной недели». В РЖД отмечают, что поезда «Аврора» состоят из 12 современных двухэтажных сидячих вагонов. Их изготовили на Тверском вагоностроительном заводе по заказу АО «ФПК».

Поезда будут курсировать из Москвы и Петербурга два раза в день, в 6:00 и в 13:50 мск, время в пути составит, в среднем, 5,5 часов.

На маршруте утреннего поезда планируется только одна остановка на станции Чудово в 07:01 в направлении Москвы, и в 10:26 в направлении Санкт-Петербурга. Дневной поезд будет следовать без остановок.

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Источник: t.me/mintransnov