Штраф до 10 тысяч рублей и лишение прав — объясняем, за что ГАИ накажет водителей

Юрист Билялова предостерегла водителей от крупного штрафа за грязные номера авто

Сотрудники Госавтоинспекции могут на законных основаниях выписать штраф автовладельцу за грязные фары и госномер на машине. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова.

«За грязные фары и нечитаемый номер автомобиля можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей», – уточнила юрист.

Если водитель намеренно испачкал номера машины с целью их сокрытия, его накажут строже, подчеркивает Билялова.

«Когда загрязнение фрагмента регистрационного знака не связано с погодными условиями или процессом движения, допускающим самозагрязнение, водителю могут назначить штраф 5000 рублей или лишить права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев», – указала юрист.

При этом Билялова подчеркнула, что, если от колес транспортного средства отлетают куски грязи и загрязняют дорожное покрытие, сумма штрафа в этом случае составит от 5000 до 10 000 рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: m24.ru