Штраф до 10 тысяч рублей и лишение прав — объясняем, за что ГАИ накажет водителей
Юрист Билялова предостерегла водителей от крупного штрафа за грязные номера авто
Сотрудники Госавтоинспекции могут на законных основаниях выписать штраф автовладельцу за грязные фары и госномер на машине. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова.
«За грязные фары и нечитаемый номер автомобиля можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей», – уточнила юрист.
Если водитель намеренно испачкал номера машины с целью их сокрытия, его накажут строже, подчеркивает Билялова.
«Когда загрязнение фрагмента регистрационного знака не связано с погодными условиями или процессом движения, допускающим самозагрязнение, водителю могут назначить штраф 5000 рублей или лишить права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев», – указала юрист.
При этом Билялова подчеркнула, что, если от колес транспортного средства отлетают куски грязи и загрязняют дорожное покрытие, сумма штрафа в этом случае составит от 5000 до 10 000 рублей.
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Источник: m24.ru
Фото:Depositphotos
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29.11.2024
Фото:Depositphotos
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