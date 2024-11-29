#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Sienna
29 ноября
Сэкономить 1 млн при покупке: богато оснащенный 245-сильный минивэн теперь в РФ
В России в продаже появился новый минивэн...
Дополненная реальность, голосовое управление — чем еще удивит отечественное авто
29 ноября
Дополненная реальность, голосовое управление — чем еще удивит отечественное авто
Разработчики Атома раскрыли подробности...
Российские владельцы этой марки смогут удаленно управлять авто с помощью приложения
29 ноября
Российские владельцы этой марки смогут удаленно управлять авто с помощью приложения
Специалисты Exlantix приехали в Россию...

Штраф до 10 тысяч рублей и лишение прав — объясняем, за что ГАИ накажет водителей

Юрист Билялова предостерегла водителей от крупного штрафа за грязные номера авто

Сотрудники Госавтоинспекции могут на законных основаниях выписать штраф автовладельцу за грязные фары и госномер на машине. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«За грязные фары и нечитаемый номер автомобиля можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей», – уточнила юрист.

Рекомендуем
Лопнувший шатун, подергивания, коррозия и другие неисправности Geely Coolray

Если водитель намеренно испачкал номера машины с целью их сокрытия, его накажут строже, подчеркивает Билялова.

«Когда загрязнение фрагмента регистрационного знака не связано с погодными условиями или процессом движения, допускающим самозагрязнение, водителю могут назначить штраф 5000 рублей или лишить права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев», – указала юрист.

При этом Билялова подчеркнула, что, если от колес транспортного средства отлетают куски грязи и загрязняют дорожное покрытие, сумма штрафа в этом случае составит от 5000 до 10 000 рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: m24.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
29.11.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-1