#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota Sienna
29 ноября
Сэкономить 1 млн при покупке: богато оснащенный 245-сильный минивэн теперь в РФ
В России в продаже появился новый минивэн...
Дополненная реальность, голосовое управление — чем еще удивит отечественное авто
29 ноября
Дополненная реальность, голосовое управление — чем еще удивит отечественное авто
Разработчики Атома раскрыли подробности...
Российские владельцы этой марки смогут удаленно управлять авто с помощью приложения
29 ноября
Российские владельцы этой марки смогут удаленно управлять авто с помощью приложения
Специалисты Exlantix приехали в Россию...

Депутаты до конца года примут поправки в КоАП — штрафы с 1 января вырастут

В Госдуму поступил документ с поправками об увеличении штрафов за нарушения ПДД

Госдума России рассмотрит поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий документ уже поступил к парламентариям, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Насколько я знаю, уже внесло Правительство», – рассказал он, уточнив, что уже до конца текущего года поправки могут быть одобрены.

Рекомендуем
Лопнувший шатун, подергивания, коррозия и другие неисправности Geely Coolray

Напомним, Правительство РФ разрабатывает поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях, согласно которым с 1 января 2025 года могут вырасти штрафы за нарушение ПДД. В частности, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с одной до полутора тысяч рублей, а штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление нетрезвому водителю вырастет с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Кроме того, изменится и размер штрафов за превышение скорости: вместо 500-5000 рублей будет 750-7500 рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
29.11.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0