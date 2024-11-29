Депутаты до конца года примут поправки в КоАП — штрафы с 1 января вырастут

В Госдуму поступил документ с поправками об увеличении штрафов за нарушения ПДД

Госдума России рассмотрит поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий документ уже поступил к парламентариям, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Насколько я знаю, уже внесло Правительство», – рассказал он, уточнив, что уже до конца текущего года поправки могут быть одобрены.

Напомним, Правительство РФ разрабатывает поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях, согласно которым с 1 января 2025 года могут вырасти штрафы за нарушение ПДД. В частности, штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с одной до полутора тысяч рублей, а штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление нетрезвому водителю вырастет с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Кроме того, изменится и размер штрафов за превышение скорости: вместо 500-5000 рублей будет 750-7500 рублей.

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Источник: tass.ru