Haval планирует наладить выпуск гибридных автомобилей в России
Компания Haval, один из крупнейших китайских автопроизводителей, готовится расширить свою линейку моделей на российском рынке, запустив серийное производство гибридных автомобилей.
На заводе Haval в Тульской области, согласно полученной декларации на серийный выпуск, начнется производство новой модели. Это решение связано с растущим спросом на гибридные автомобили в России, который в этом году увеличился в шесть раз, достигнув 31,7 тыс. автомобилей.
Согласно документам, гибридный автомобиль, который будет производиться на заводе, имеет заводской номер B16, что, по информации отраслевых изданий, может означать кроссовер Haval H-Dog.
Эксперты считают, что решение наладить выпуск гибридов в России отражает желание компании занять лидирующие позиции на перспективном, хоть и пока небольшом, рынке гибридных автомобилей. Экономическая поддержка государства в этой области также играет роль: осенью этого года первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что производство гибридных автомобилей станет частью нового нацпроекта.
Министерство транспорта, в свою очередь, рассматривает предложение освободить владельцев гибридных автомобилей от платы за проезд по платным дорогам.
По мнению экспертов, гибридные автомобили более востребованы в России, чем электромобили. Проблемы с инфраструктурой для электрических машин и недоверие к их работе в условиях сурового климата способствуют росту популярности гибридов. В 2024 году рынок гибридных автомобилей в России может достичь 35–38 тыс. машин, в числе лидеров бренды Lixiang, Voyah, Tank и Aito.
Haval занимает второе место в России по продажам новых автомобилей, уступая лишь Lada. В этом году продажи бренда выросли на 13,9%, а кроссовер Haval Jolion стал одной из самых продаваемых моделей в стране.
Известно, что в 2025 году компания намерена представить еще пять новинок.
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Источник: «Коммерсант»