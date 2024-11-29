Haval планирует наладить выпуск гибридных автомобилей в России

«Коммерсант»: Haval может начат серийный выпуск гибридов H-Dog в России

Компания Haval, один из крупнейших китайских автопроизводителей, готовится расширить свою линейку моделей на российском рынке, запустив серийное производство гибридных автомобилей.

Haval может начать серийный выпуск в России гибридов H-Dog

На заводе Haval в Тульской области, согласно полученной декларации на серийный выпуск, начнется производство новой модели. Это решение связано с растущим спросом на гибридные автомобили в России, который в этом году увеличился в шесть раз, достигнув 31,7 тыс. автомобилей.

Согласно документам, гибридный автомобиль, который будет производиться на заводе, имеет заводской номер B16, что, по информации отраслевых изданий, может означать кроссовер Haval H-Dog.

Эксперты считают, что решение наладить выпуск гибридов в России отражает желание компании занять лидирующие позиции на перспективном, хоть и пока небольшом, рынке гибридных автомобилей. Экономическая поддержка государства в этой области также играет роль: осенью этого года первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что производство гибридных автомобилей станет частью нового нацпроекта.

Министерство транспорта, в свою очередь, рассматривает предложение освободить владельцев гибридных автомобилей от платы за проезд по платным дорогам.

По мнению экспертов, гибридные автомобили более востребованы в России, чем электромобили. Проблемы с инфраструктурой для электрических машин и недоверие к их работе в условиях сурового климата способствуют росту популярности гибридов. В 2024 году рынок гибридных автомобилей в России может достичь 35–38 тыс. машин, в числе лидеров бренды Lixiang, Voyah, Tank и Aito.

Haval занимает второе место в России по продажам новых автомобилей, уступая лишь Lada. В этом году продажи бренда выросли на 13,9%, а кроссовер Haval Jolion стал одной из самых продаваемых моделей в стране.

Известно, что в 2025 году компания намерена представить еще пять новинок.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Коммерсант»