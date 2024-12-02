#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
17 декабря
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
CarMoney: россияне определились, куда они...
Чем может быть вреден подогрев сидений? — Разбор с врачом
17 декабря
Чем может быть вреден подогрев сидений? — Разбор с врачом
«За рулем» выяснил, как безопасно пользоваться...

Через 5 лет построят 3-уровневую экосистему для движения по суше, воде и воздуху

Changan инвестирует в летающие машины и человекоподобных роботов более ₽733 трлн

Автопроизводитель Changan Automobile в ближайшие пять лет инвестирует более 50 млрд юаней (примерно 733,2 трлн. рублей по актуальному курсу) в создание летающего автомобиля и человекоподобного робота. Амбициозными планами поделились в пресс-службе.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Лопнувший шатун, подергивания, коррозия и другие неисправности Geely Coolray

Исполнительный вице-президент Changan Automobile Чжан Сяоюй подчеркнул, что технологии будущего должны обладать антропоморфной структурой, сопоставимым с человеческим интеллектом, а также возможностями, превосходящими человеческие.

«В будущем человек, автомобиль и окружающая среда станут интеллектуальными узлами, которые объединяют углеродные формы жизни, кремниевые интеллектуальные системы и многомерные взаимодействия. На основе этого Changan Automobile будет разрабатывать человекоподобных роботов и формировать трехуровневую транспортную экосистему для передвижения по суше, воде и воздуху», – уточнили в компании.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Отмечается, что в 2023 году объем низковысотной экономики, включая малую авиацию, превысил в Китае 500 млрд юаней, а к 2035 году планируется увеличить эту сумму до 3,5 трлн юаней. Рынок охватывает беспилотные летательные аппараты, городские аэротакси, легкие вертолеты и самолеты.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.gasgoo.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 129
02.12.2024 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0