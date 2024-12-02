Через 5 лет построят 3-уровневую экосистему для движения по суше, воде и воздуху

Changan инвестирует в летающие машины и человекоподобных роботов более ₽733 трлн

Автопроизводитель Changan Automobile в ближайшие пять лет инвестирует более 50 млрд юаней (примерно 733,2 трлн. рублей по актуальному курсу) в создание летающего автомобиля и человекоподобного робота. Амбициозными планами поделились в пресс-службе.

Исполнительный вице-президент Changan Automobile Чжан Сяоюй подчеркнул, что технологии будущего должны обладать антропоморфной структурой, сопоставимым с человеческим интеллектом, а также возможностями, превосходящими человеческие.

«В будущем человек, автомобиль и окружающая среда станут интеллектуальными узлами, которые объединяют углеродные формы жизни, кремниевые интеллектуальные системы и многомерные взаимодействия. На основе этого Changan Automobile будет разрабатывать человекоподобных роботов и формировать трехуровневую транспортную экосистему для передвижения по суше, воде и воздуху», – уточнили в компании.

Отмечается, что в 2023 году объем низковысотной экономики, включая малую авиацию, превысил в Китае 500 млрд юаней, а к 2035 году планируется увеличить эту сумму до 3,5 трлн юаней. Рынок охватывает беспилотные летательные аппараты, городские аэротакси, легкие вертолеты и самолеты.

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Источник: autonews.gasgoo.com