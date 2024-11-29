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Собственника автомобиля теперь можно проверить в два клика не выходя из дома
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Собственника автомобиля теперь можно проверить в два клика не выходя из дома

Автовладельцы могут подтвердить собственность на автомобиль на Госуслугах

Пользователи Авито Авто теперь могут подтвердить собственность на автомобиль на портале Госуслуг. На сервисе в тестовом режиме появилась такая возможность, в процессе верификации можно параллельно пройти проверку подлинности профиля и получить цифровые значки «Собственник» или «Документы проверены».

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Чтобы подтвердить владение автомобилем через Госуслуги, транспорт должен быть в собственности более 90 дней, на обработку запроса уходит примерно 10 минут.

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«Пользователи Авито Авто, которые пройдут проверку авто через Госуслуги, также получат 500 бонусов на продвижение объявления. На период теста функция будет доступна только части пользователей, остальные, как и ранее, смогут подтвердить собственность авто через водительское удостоверение и СТС», – уточнили в пресс-службе сервиса.

Согласно данным платформы, продажи автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей в третьем квартале 2024 года выросли на 15,8% по сравнению с прошлым кварталом, а год к году – на 6,9%. При этом продажи машин по цене 1,5-3 млн рублей выросли примерно на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а показатели продаж авто премиум-класса до трех лет – на 12%.

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Источник: пресс-служба Авито Авто

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 19
29.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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