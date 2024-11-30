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Работники заводов скоро станут сверхлюдьми с помощью этого устройства

Electrek: Hyundai разработал экзоскелет для облегчения физического труда

Hyundai, в сотрудничестве с Kia, представила экзоскелет X-ble Shoulder – устройство, призванное перевернуть представление о тяжелом физическом труде.

Экзоскелет X-ble Shoulder
Экзоскелет X-ble Shoulder
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Этот инновационный экзоскелет, предназначенный для поддержки плечевого пояса, обещает снизить нагрузку на работников, занимающихся работой с поднятыми руками. Мы говорим о грузчиках, работниках заводов, строителях, сотрудниках логистических центров – о всех, кто ежедневно испытывает колоссальные физические нагрузки.

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X-ble Shoulder уменьшает нагрузку на плечи на целых 60% и снижает мышечную активность на 30%! Это не просто маркетинговый ход – устройство действительно «увеличивает» силу мышц верхней части тела, позволяя выполнять сложные задачи с меньшим усилием и меньшим риском травм.

Ключевая особенность X-ble Shoulder – его адаптивность. Экзоскелет будет выпускаться в двух версиях. Базовая версия обеспечивает поддержку до 2,9 кг, что уже значительно облегчает работу с умеренными грузами и повторяющимися движениями. Регулируемая версия предназначена для задач, требующих максимальной точности и повторяемости. Она предлагает поддержку до 3,7 кг, позволяя настраивать угол опоры для достижения максимального крутящего момента. Это особенно важно при работе с тяжелыми деталями или инструментом.

Экзоскелет X-ble Shoulder
Экзоскелет X-ble Shoulder

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Hyundai заявляет, что экзоскелеты могут использоваться в таких отраслях, как автомобильная промышленность, авиация, сельское хозяйство, строительство, логистика и судостроение. В 2025 году экзоскелет X-ble Shoulder внедрят в 27 филиалах Hyundai Motor Group.

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Источник: Electrek

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Фото:Hyundai
Количество просмотров 5
30.11.2024 
Фото:Hyundai
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