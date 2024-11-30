Раскрыты подробности о гибридной версии кроссовера Exeed RX для российского рынка

Появились фото и технические подробности о гибридной версии кроссовера Exeed RX

Китайский премиум-бренд Exeed представил гибридную версию своего кроссовера RX. Эта модель стала первой в линейке бренда, использующей «новые источники энергии».

Exeed RX

Гибридный Exeed RX Hybrid разработан на базе передовых технологий, которые компания накапливала на протяжении последних лет. В его основе лежит система CDM Super Hybrid System, созданная специально для обеспечения максимальной эффективности и производительности.

Эта система сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 143 л.с. и трехступенчатую гибридную трансмиссию DHT. Интеллектуальная система полного привода добавляет дополнительную уверенность на дороге, особенно в сложных условиях.

Общая мощность гибридной системы составляет внушительные 224 кВт (305 л.с.), что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. Это делает RX Hybrid не только экономичным, но и достаточно мощным автомобилем. При этом максимальная мощность может достигать 370 кВт (503 л.с.).

Интерьер Exeed RX

Одним из ключевых преимуществ RX Hybrid является его высокая топливная экономичность. КПД двигателя составляет 44,5%, а КПД трансмиссии достигает 97,6%. Эти показатели ставят Exeed RX в ряд самых эффективных автомобилей на рынке. Даже при разряженном аккумуляторе, кроссовер демонстрирует низкий расход топлива – всего 5,4 л/100 км, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит экономию и экологичность.

Центральное расположение плоской аккумуляторной батареи не только оптимизирует центр тяжести автомобиля, но и значительно улучшает его управляемость и устойчивость на дороге. Это инженерное решение также повышает безопасность работы аккумулятора.

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Источник: Автоновости дня