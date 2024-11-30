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Раскрыты подробности о гибридной версии кроссовера Exeed RX для российского рынка

Появились фото и технические подробности о гибридной версии кроссовера Exeed RX

Китайский премиум-бренд Exeed представил гибридную версию своего кроссовера RX. Эта модель стала первой в линейке бренда, использующей «новые источники энергии».

Exeed RX
Exeed RX
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Гибридный Exeed RX Hybrid разработан на базе передовых технологий, которые компания накапливала на протяжении последних лет. В его основе лежит система CDM Super Hybrid System, созданная специально для обеспечения максимальной эффективности и производительности.

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Эта система сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 143 л.с. и трехступенчатую гибридную трансмиссию DHT. Интеллектуальная система полного привода добавляет дополнительную уверенность на дороге, особенно в сложных условиях.

Общая мощность гибридной системы составляет внушительные 224 кВт (305 л.с.), что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды. Это делает RX Hybrid не только экономичным, но и достаточно мощным автомобилем. При этом максимальная мощность может достигать 370 кВт (503 л.с.).

Интерьер Exeed RX
Интерьер Exeed RX

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Одним из ключевых преимуществ RX Hybrid является его высокая топливная экономичность. КПД двигателя составляет 44,5%, а КПД трансмиссии достигает 97,6%. Эти показатели ставят Exeed RX в ряд самых эффективных автомобилей на рынке. Даже при разряженном аккумуляторе, кроссовер демонстрирует низкий расход топлива – всего 5,4 л/100 км, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит экономию и экологичность.

Центральное расположение плоской аккумуляторной батареи не только оптимизирует центр тяжести автомобиля, но и значительно улучшает его управляемость и устойчивость на дороге. Это инженерное решение также повышает безопасность работы аккумулятора.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Exeed
Количество просмотров 12
30.11.2024 
Фото:Exeed
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