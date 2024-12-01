Одна из крупнейших японских марок перестанет существовать через год: что случилось?

Nissan прекратит существование через 12 месяцев, если не удастся найти инвестора

Японский автогигант Nissan находится в критическом положении. По информации Financial Times, у компании осталось всего 12-14 месяцев, чтобы предотвратить банкротство.

Это тревожное заявление, сделанное высокопоставленным инсайдером, близким к руководству Nissan, рисует мрачную картину будущего одного из крупнейших мировых производителей автомобилей. Ситуация настолько критична, что поиск стратегического инвестора стал вопросом выживания.

Проблема кроется не только в экономической ситуации, но и в сложных отношениях с долголетним партнером – Renault. Французский автоконцерн, ранее владевший 46% акций Nissan, активно сокращает свою долю, доведя её уже до уровня ниже 40%.

Сейчас Renault активно рассматривает вариант продажи части своих акций Nissan компании Honda. Источники, близкие к Renault, подчеркивают, что более тесное сотрудничество Nissan и Honda может принести французской компании только выгоду, что косвенно подтверждает сложность текущего положения Nissan.

Поиск якорного долгосрочного инвестора – ключевой элемент плана спасения Nissan. Речь идёт о крупном финансовом институте, таком как банк или страховая группа, способном не только влить необходимую сумму капитала, но и частично заместить акции Renault, сокращающего своё участие в компании. Это позволит Nissan пережить сложный период и провести необходимые реструктуризации.

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Источник: MSN