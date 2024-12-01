Суперкар для повседневного использования: раскрыты подробности о Lamborghini Lanzador
Одним из самых ожидаемых автомобилей будущего станет Lamborghini Lanzador, который должен появиться на рынке к 2030 году.
Генеральный директор Lamborghini, Стефан Винкельманн, в своем недавнем интервью подчеркнул, что Lanzador будет сочетать в себе мощь модели Revuelto и универсальность кроссовера Urus.
В то время как многие автопроизводители, такие как Aston Martin и Bentley, откладывают свои планы по выпуску чисто электрических автомобилей, Lamborghini остается верной своей стратегии. Винкельманн заверил, что компания не намерена корректировать свои планы по электрификации и продолжит развивать этот вектор. Первые электрические модели должны появиться до 2030 года, и Lanzador станет одной из них.
Lamborghini уже инвестировала значительные средства в гибридные технологии, что создало прочную основу для перехода на полностью электрические модели. Винкельманн подчеркнул, что компания не будет слепо следовать за технологическими трендами, а будет внимательно отслеживать изменения на рынке и адаптироваться к ним.
Ожидается, что автомобиль будет представлять собой «мощный роскошный универсал», который сочетает в себе элементы классического Lamborghini и современные технологии. Дизайн автомобиля будет вдохновлен космическими кораблями.
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Источник: ITHome