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Высокий клиренс, «злые» шины и палатка на крыше — идеальный внедорожник для путешествий

Внедорожная версия Subaru Forester Wilderness поступит в продажу в 2025 году

Subaru продолжает расширять свою линейку внедорожников, и на этот раз компания представила обновленную версию Forester – Forester Wilderness 2025.

Subaru Forester Wilderness 2025
Subaru Forester Wilderness 2025
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В основе Forester Wilderness 2025 лежит платформа предыдущего поколения, однако Subaru существенно улучшила его внедорожные характеристики. Ключевое изменение – увеличенный дорожный просвет. Теперь он составляет внушительные 234 мм, что на 13 мм больше, чем у предшественника.

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Для уверенного передвижения по бездорожью автомобиль имеет 17-дюймовые матовые черные диски, обутые в высококачественные вседорожные шины Yokohama Geolandar.

Subaru не поскупилась на повышение практичности. Буксировочная способность Forester Wilderness 2025 удвоена и достигла 1250 кг. Теперь вы можете смело брать с собой прицеп с оборудованием для кемпинга или квадроцикл. Усиленное багажное отделение на крыше, способное выдержать нагрузку до 250 кг, предоставляет широкие возможности для перевозки грузов. Специальные стойки на крыше значительно упрощают установку палатки, превращая ваш Forester в комфортабельный мобильный дом.

Интерьер Subaru Forester Wilderness 2025
Интерьер Subaru Forester Wilderness 2025

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Под капотом Forester Wilderness 2025 установлен проверенный 2,5-литровый оппозитный атмосферный двигатель, развивающий 185 л.с. и 239 Нм крутящего момента. В паре с ним работает бесступенчатая трансмиссия CVT, которая обеспечивает плавное переключение передач и экономичный расход топлива. Система постоянного полного привода Subaru Symmetrical All-Wheel Drive, как всегда, гарантирует отличное сцепление с дорогой в любых условиях.

Subaru Forester Wilderness 2025
Subaru Forester Wilderness 2025
Интерьер Subaru Forester Wilderness 2025
Интерьер Subaru Forester Wilderness 2025
Интерьер Subaru Forester Wilderness 2025
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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 2779
01.12.2024 
Фото:ITHome
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+19