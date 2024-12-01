Высокий клиренс, «злые» шины и палатка на крыше — идеальный внедорожник для путешествий

Внедорожная версия Subaru Forester Wilderness поступит в продажу в 2025 году

Subaru продолжает расширять свою линейку внедорожников, и на этот раз компания представила обновленную версию Forester – Forester Wilderness 2025.

Subaru Forester Wilderness 2025

В основе Forester Wilderness 2025 лежит платформа предыдущего поколения, однако Subaru существенно улучшила его внедорожные характеристики. Ключевое изменение – увеличенный дорожный просвет. Теперь он составляет внушительные 234 мм, что на 13 мм больше, чем у предшественника.

Для уверенного передвижения по бездорожью автомобиль имеет 17-дюймовые матовые черные диски, обутые в высококачественные вседорожные шины Yokohama Geolandar.

Subaru не поскупилась на повышение практичности. Буксировочная способность Forester Wilderness 2025 удвоена и достигла 1250 кг. Теперь вы можете смело брать с собой прицеп с оборудованием для кемпинга или квадроцикл. Усиленное багажное отделение на крыше, способное выдержать нагрузку до 250 кг, предоставляет широкие возможности для перевозки грузов. Специальные стойки на крыше значительно упрощают установку палатки, превращая ваш Forester в комфортабельный мобильный дом.

Интерьер Subaru Forester Wilderness 2025

Под капотом Forester Wilderness 2025 установлен проверенный 2,5-литровый оппозитный атмосферный двигатель, развивающий 185 л.с. и 239 Нм крутящего момента. В паре с ним работает бесступенчатая трансмиссия CVT, которая обеспечивает плавное переключение передач и экономичный расход топлива. Система постоянного полного привода Subaru Symmetrical All-Wheel Drive, как всегда, гарантирует отличное сцепление с дорогой в любых условиях.

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Источник: ITHome