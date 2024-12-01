Легендарный долговечный американский внедорожник вернулся в Россию
Один из самых долговечных внедорожников в мире, Chevrolet Tahoe, вновь доступен российским покупателям. После ухода официальных дилеров, приобрести этот культовый автомобиль можно только через параллельный импорт, что отражается на его цене: минимальная стоимость начинается от 11 миллионов рублей.
На различных площадках объявлений предлагаются различные варианты Chevrolet Tahoe 2024 года выпуска.
Вариант из Москвы (от 11 000 000 рублей) оснащен 5,3-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 360 л.с. и крутящим моментом 519 Нм. Десятиступенчатая автоматическая коробка передач, полный привод с понижающей передачей и муфтой на передней оси гарантируют уверенное движение в любых условиях. В комплектацию входят третий ряд сидений, цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, мультируль, экраны для пассажиров второго ряда, четырехзонный климат-контроль и 22-дюймовые литые диски (предположительно).
Другая компания из Москвы готова привезти в Россию внедорожник в исполнении RST, оснащенный той же атмосферной «восьмеркой», только на 343 л.с. Однако, в этой комплектации присутствуют дополнительные опции, повышающие комфорт и безопасность: цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным экраном, четырехзонный климат-контроль, камера кругового обзора, бесключевой доступ, активная пневмоподвеска, датчики света и дождя, кожаный салон с красной прострочкой и оригинальные 22-дюймовые литые диски.
В Рязани аналогичный Tahoe предлагают за 12 000 000 рублей, в Самаре – за 12 650 000 рублей. В Красноярске обнаружена ещё одна модификация стоимостью 13 200 000 рублей. Автомобиль оснащен восьмицилиндровым атмосферным двигателем, который при объеме в 6,2 литра развивает 426 л.с.
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Источник: Автоновости дня