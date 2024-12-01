Легендарный долговечный американский внедорожник вернулся в Россию

На российском рынке появился новый Chevrolet Tahoe по цене от 11 млн рублей

Один из самых долговечных внедорожников в мире, Chevrolet Tahoe, вновь доступен российским покупателям. После ухода официальных дилеров, приобрести этот культовый автомобиль можно только через параллельный импорт, что отражается на его цене: минимальная стоимость начинается от 11 миллионов рублей.

Chevrolet Tahoe

На различных площадках объявлений предлагаются различные варианты Chevrolet Tahoe 2024 года выпуска.

Вариант из Москвы (от 11 000 000 рублей) оснащен 5,3-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 360 л.с. и крутящим моментом 519 Нм. Десятиступенчатая автоматическая коробка передач, полный привод с понижающей передачей и муфтой на передней оси гарантируют уверенное движение в любых условиях. В комплектацию входят третий ряд сидений, цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, мультируль, экраны для пассажиров второго ряда, четырехзонный климат-контроль и 22-дюймовые литые диски (предположительно).

Другая компания из Москвы готова привезти в Россию внедорожник в исполнении RST, оснащенный той же атмосферной «восьмеркой», только на 343 л.с. Однако, в этой комплектации присутствуют дополнительные опции, повышающие комфорт и безопасность: цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным экраном, четырехзонный климат-контроль, камера кругового обзора, бесключевой доступ, активная пневмоподвеска, датчики света и дождя, кожаный салон с красной прострочкой и оригинальные 22-дюймовые литые диски.

Интерьер Chevrolet Tahoe

В Рязани аналогичный Tahoe предлагают за 12 000 000 рублей, в Самаре – за 12 650 000 рублей. В Красноярске обнаружена ещё одна модификация стоимостью 13 200 000 рублей. Автомобиль оснащен восьмицилиндровым атмосферным двигателем, который при объеме в 6,2 литра развивает 426 л.с.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня