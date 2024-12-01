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Автомобили Exlantix в России будут поддерживать обновление «по воздуху»

Автомобили Exlantix получат русифицированное ПО и будут обновляться дистанционно

Владельцы премиальных автомобилей Exlantix в России смогут обновлять полностью русифицированное программное обеспечение, включая голосовой помощник, «по воздуху».

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Это означает, что владельцы этих автомобилей смогут получать доступ к последним обновлениям программного обеспечения без необходимости посещать сервисный центр.

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Одной из ключевых особенностей автомобилей Exlantix является полностью русифицированное программное обеспечение. Это не просто локализация интерфейса, но и адаптация всех функций под потребности российских пользователей. Важно отметить, что обновления будут касаться не только базовых систем, но и голосового помощника, который станет более интуитивным и адаптированным к языковым и культурным особенностям.

Одним из самых привлекательных аспектов обновлений «по воздуху» является возможность постоянного улучшения функционала автомобиля. Владельцы Exlantix смогут не только поддерживать свои автомобили в актуальном состоянии, но и получать новые функции и возможности, которые будут внедряться в систему.

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Для управления всеми интеллектуальными функциями автомобиля пользователи получат доступ к удобному мобильному приложению. Это приложение станет настоящим «центром управления», позволяя владельцам отслеживать состояние своего автомобиля в режиме реального времени из любой точки мира. Обновления программного обеспечения будут происходить всего одним нажатием кнопки, что делает процесс максимально простым и доступным.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 125
01.12.2024 
Фото:Wikimedia
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