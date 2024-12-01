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Названы самые надежные и неприхотливые двигатели

Autonews перечислил пять самых надежных двигателей современности

Портал Autonews составил рейтинг самых «неубиваемых» моторов, и сегодня мы разберем, почему эти двигатели заслужили такую высокую оценку.

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Важно понимать, что «неубиваемость» – понятие относительное, зависящее от условий эксплуатации и своевременного обслуживания. Однако попавшие в этот топ двигатели продемонстрировали завидную живучесть и выносливость.

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В этот список вошли пять проверенных временем двигателей, доказавших свою неприхотливость и долговечность:

Renault K4M (100–115 л. с.)

Этот двигатель – настоящий ветеран, завоевавший сердца миллионов автовладельцев. Его можно встретить на множестве популярных моделей Renault: Logan, Sandero, Megane II, Duster, Scenic, Fluence и Kangoo, а также Clio 2 и 3.

Volkswagen/Skoda 1.6 MPI EA211 (90/110 л.с.)

Этот двигатель, известный по моделям VW Polo и Skoda Rapid, также демонстрирует высокую надежность.

Nissan HR16DE (94–150 л. с.)

Этот мотор можно встретить на машинах Nissan Juke, Note, Tiida, Qashqai, Terrano, Sentra.

Peugeot EC5 (110–115 л. с.)

Двигатель, работает под капотами Peugeot 301 и 408, Citroën C-Elysee и C4 Sedan.

Hyundai G4FC (122–129 л. с.)

Замыкает пятерку лидеров двигатель, устанавливаемый на популярные модели Hyundai Elantra, Creta, Solaris и Kia Rio.

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Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 39364
01.12.2024 
Фото:Renault
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