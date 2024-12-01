Названы самые надежные и неприхотливые двигатели

Autonews перечислил пять самых надежных двигателей современности

Портал Autonews составил рейтинг самых «неубиваемых» моторов, и сегодня мы разберем, почему эти двигатели заслужили такую высокую оценку.

Важно понимать, что «неубиваемость» – понятие относительное, зависящее от условий эксплуатации и своевременного обслуживания. Однако попавшие в этот топ двигатели продемонстрировали завидную живучесть и выносливость.

В этот список вошли пять проверенных временем двигателей, доказавших свою неприхотливость и долговечность:

Renault K 4 M (100–115 л. с.)

Этот двигатель – настоящий ветеран, завоевавший сердца миллионов автовладельцев. Его можно встретить на множестве популярных моделей Renault: Logan, Sandero, Megane II, Duster, Scenic, Fluence и Kangoo, а также Clio 2 и 3.

Volkswagen/Skoda 1.6 MPI EA211 (90/110 л . с .)

Этот двигатель, известный по моделям VW Polo и Skoda Rapid, также демонстрирует высокую надежность.

Nissan HR 16 DE (94–150 л. с.)

Этот мотор можно встретить на машинах Nissan Juke, Note, Tiida, Qashqai, Terrano, Sentra.

Peugeot EC 5 (110–115 л. с.)

Двигатель, работает под капотами Peugeot 301 и 408, Citroën C-Elysee и C4 Sedan.

Hyundai G 4 FC (122–129 л. с.)

Замыкает пятерку лидеров двигатель, устанавливаемый на популярные модели Hyundai Elantra, Creta, Solaris и Kia Rio.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews