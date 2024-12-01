#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
17 декабря
Мы стали больше путешествовать: только 5% автомобилистов не выезжают за пределы своего города
CarMoney: россияне определились, куда они...

Популярный внедорожник Chevrolet упростили и лишили разнообразия комплектаций

Дебютировала обновленная версия внедорожника Chevrolet Traverse 2025

Chevrolet Traverse 2025 годаэто пример стратегии «Winning with Simplicity», которую активно внедряет General Motors. Суть этой стратегии – оптимизация производства за счёт сокращения числа комплектаций и опций, что, по заявлениям компании, позволило сэкономить $200 миллионов в 2024 году и сократить около 2700 компонентов.

Chevrolet Traverse Z71 2025
Chevrolet Traverse Z71 2025
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Наиболее заметное изменение коснулось обивки сидений. Вместо выбора между тканевым Premium Cloth и кожзаменителем Evotex, в Traverse 2025 года Evotex стал единственным вариантом для всех комплектаций.

Chevrolet Traverse Z71 2025
Chevrolet Traverse Z71 2025

Рекомендуем
Лопнувший шатун, подергивания, коррозия и другие неисправности Geely Coolray

Важно отметить, что это не просто экономия. Evotex, ранее предлагавшийся за дополнительную плату в $1000, представляет собой качественный и прочный кожзаменитель, уже зарекомендовавший себя в премиальных линейках GM, таких как Cadillac (Inteluxe) и GMC (CoreTex). Он отличается износостойкостью, легко очищается от пятен и, что немаловажно в наше время, имеет более низкий углеродный след, что соответствует современным экологическим трендам.

Chevrolet Traverse Z71 2025
Chevrolet Traverse Z71 2025

Однако упрощение коснулось не только обивки. В новой версии Traverse потерял две комплектации: базовую LS и корпоративную 1FL. В то же время, возвращается версия High Country, но теперь она занимает позицию ниже, чем спортивная RS, что несколько неожиданно.

Техническая начинка Traverse 2025 года также претерпела изменения. Вместо прежних двигателей, автомобиль теперь оснащается новым 2,5-литровым турбомотором I4 LK0 мощностью 328 л.с.

Интерьер Chevrolet Traverse Z71 2025
Интерьер Chevrolet Traverse Z71 2025

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Цены на обновленный Traverse начинаются от $41 995 за переднеприводную версию LT и достигают $58 795 за полноприводную RS. Производство Chevrolet Traverse 2025 года осуществляется на заводе GM Lansing Delta в Мичигане.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: 32cars

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 10132
01.12.2024 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Traverse

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв