Популярный внедорожник Chevrolet упростили и лишили разнообразия комплектаций

Дебютировала обновленная версия внедорожника Chevrolet Traverse 2025

Chevrolet Traverse 2025 года – это пример стратегии «Winning with Simplicity», которую активно внедряет General Motors. Суть этой стратегии – оптимизация производства за счёт сокращения числа комплектаций и опций, что, по заявлениям компании, позволило сэкономить $200 миллионов в 2024 году и сократить около 2700 компонентов.

Chevrolet Traverse Z71 2025

Наиболее заметное изменение коснулось обивки сидений. Вместо выбора между тканевым Premium Cloth и кожзаменителем Evotex, в Traverse 2025 года Evotex стал единственным вариантом для всех комплектаций.

Chevrolet Traverse Z71 2025

Важно отметить, что это не просто экономия. Evotex, ранее предлагавшийся за дополнительную плату в $1000, представляет собой качественный и прочный кожзаменитель, уже зарекомендовавший себя в премиальных линейках GM, таких как Cadillac (Inteluxe) и GMC (CoreTex). Он отличается износостойкостью, легко очищается от пятен и, что немаловажно в наше время, имеет более низкий углеродный след, что соответствует современным экологическим трендам.

Chevrolet Traverse Z71 2025

Однако упрощение коснулось не только обивки. В новой версии Traverse потерял две комплектации: базовую LS и корпоративную 1FL. В то же время, возвращается версия High Country, но теперь она занимает позицию ниже, чем спортивная RS, что несколько неожиданно.

Техническая начинка Traverse 2025 года также претерпела изменения. Вместо прежних двигателей, автомобиль теперь оснащается новым 2,5-литровым турбомотором I4 LK0 мощностью 328 л.с.

Интерьер Chevrolet Traverse Z71 2025

Цены на обновленный Traverse начинаются от $41 995 за переднеприводную версию LT и достигают $58 795 за полноприводную RS. Производство Chevrolet Traverse 2025 года осуществляется на заводе GM Lansing Delta в Мичигане.

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Источник: 32cars