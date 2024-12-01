В России создали недорогой внедорожный мотоцикл

Курганская фирма Draxter показала прототип внедорожного мотоцикла

Базирующаяся в Кургане компания Draxter, производящая садовые измельчители, мотобуксировщики и другую мототехнику, показала на проходящей в Москве выставке «Вездеходер» прототип нового внедорожного мотоцикла. Источник пишет, что мотоцикл получился довольно простым, легким и дешевым.

Отечественные шины Кама, передняя рычажная вилка, привод только на заднее колесо (хотя многие мотовездеходы имеют колесную формулу 2х2) от китайского двигателя Lifan осуществляется через вариатор типа Сафари. Такая связка используется во многих мотобуксировщиках и снегоходах, в том числе и производства Draxter.

Но показанный мотовездеход будет уже не первым в линейке компании – у нее уже есть две подобных модели с движками 6,5 и 8 л.с. и ценой 119 и 125 тысяч рублей. Новый же байк, по данным источника, будет стоить от 320 тысяч рублей. Судя по всему, модель будет флагманской – сообщается, что максимальная скорость составляет 100 км/ч, что для мотовездехода весьма немало.

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Источник: Автопоток