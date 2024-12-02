Горящий автобус с пассажирами едва не свалился с эстакады (видео)

В Перми во время движения по маршруту загорелся автобус с пассажирами

Неприятный инцидент с пассажирским транспортом зафиксирован на прошлой неделе в Перми. Как сообщила пресс-служба МЧС в четверг 28 ноября, двигавшийся по маршруту городской автобус загорелся прямо во время движения. По всей вероятности, водитель вовремя заметил неладное и принял меры.

Инцидент произошел на непростом ландшафте – перед массивной эстакадой, пересекающий большой овраг. Не заезжая на эстакаду, водитель направил машину в этот овраг, где автобус уткнулся в дерево и замер. Сообщается, что всем 20 пассажирам удалось самостоятельно выбраться из салона.

Затем подоспели спасатели и с помощью двух пожарных машин потушили транспорт – который, впрочем к том моменту успел практически полностью выгореть. О причинах пожара пока ничего не сообщается. Но жертв и пострадавших, по имеющимся на данный момент сведениям, в происшествии не было.

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Источник: МЧС России