Hyundai готовит к дебюту обновленную версию своего крупного кроссовера: известна цена

Базовая комплектация нового Hyundai Palisade 2026 будет стоить от 42,5 млн вон

Hyundai Palisade 2026 года, премьера которой запланирована на декабрь, уже привлекла внимание автолюбителей благодаря утечкам информации о ценах и комплектациях.

Обновленный Palisade будет доступен в трех комплектациях: Exclusive, Prestige и Calligraphy.

Базовая комплектация Exclusive с бензиновым двигателем 2.5 Turbo будет стоить 42,5 миллиона вон (примерно 3,03 миллиона рублей). Эта версия включает в себя улучшенное стандартное оснащение, включая системы безопасности Hyundai SmartSense, что ранее предлагалось только в более дорогих комплектациях.

Средняя комплектация Prestige, предлагающая больше комфорта и технологий, будет стоить 47,72 миллиона вон (около 3,4 миллиона рублей) за бензиновый вариант и 52,42 миллиона вон (примерно 3,73 миллиона рублей) за гибридную версию.

Топовая версия Calligraphy, ориентированная на люксовый сегмент, будет оценена в 53 миллиона вон (около 3,78 миллиона рублей) для бензинового двигателя и 57,5 миллиона вон (примерно 4,1 миллиона рублей) для гибридной модели. Это подорожание по сравнению с текущим поколением LX2, где цена на топовую версию составляла 51,06 миллиона вон (около 3,64 миллиона рублей).

Основной причиной повышения цен на обновленный Palisade стало значительное улучшение стандартного оснащения. Hyundai делает акцент на том, что даже базовая комплектация теперь включает в себя передовые системы безопасности, что, безусловно, повышает ценность автомобиля. Системы Hyundai SmartSense, которые обеспечивают высокую степень безопасности, стали стандартом для модели.

Кроме повышения цен, Hyundai также анонсировал ряд технологических новшеств, которые будут доступны в обновленном Palisade. Ожидается, что модель получит улучшенную мультимедийную систему с поддержкой новых функций, таких как интеграция с мобильными устройствами и расширенные возможности для водителя.

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Источник: 32cars