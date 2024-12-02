В России снова вырастут цены на такси: разбирались в причинах вместе с экспертом

Эксперт Амосов прогнозирует рост цен на такси на 30% до конца текущего года

Дефицит водителей и повышенный спрос на услуги такси в России спровоцировал рост цен на услуги перевозки. Об этом рассказал председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов.

Он подчеркнул, что до конца текущего года цены вырастут еще примерно на 30%. Рассуждая о причинах сложившейся ситуации в сфере перевозок, Амосов напомнил, что с ноября цены на такси уже выросли на 3-4%.

«Честно было бы назвать подорожание на 30-40 процентов. С начала года уже есть подорожание на 15-20 процентов в Москве и области. Агрегатор списывает это на повышенный спрос и нехватку водителей», – объясняет эксперт.

Амосов констатирует, что цены растут на фоне очень высокого спроса, количество поездок демонстрирует динамику устойчивого спроса, при этом стоимость автомобиля увеличилась более чем на 200% с 2022 года. Причем цены на такси растут не только в Москве, на фоне подорожания автомобилей на рынке РФ, их обслуживание становится затратнее во всех российских регионах, резюмирует Амосов.

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Источник: pravda.ru