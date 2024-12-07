Китайская компания решила создать целый выводок «дочек»

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Huawei и GAC создадут бренд интеллектуальных автомобилей на новой энергии

Huawei и компания GAC заключили соглашение о совместной разработке нового бренда для высококлассных интеллектуальных автомобилей на новой энергии.

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Это станет дополнением к уже существующим брендам GAC Aion, GAC Trumpchi и GAC Hyptec.

Сотрудничество будет охватывать научные исследования, маркетинг и услуги. Интересно, что еще два года назад GAC отказалась от сотрудничества с Huawei в этом направлении, считая, что не нуждается в новом бренде, но теперь решила изменить решение.

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Компании будут совместно разрабатывать автомобили будущего, используя новую цифровую платформу интеллектуальных автомобилей на базе технологий GAC и Huawei.

На недавнем автосалоне в Гуанчжоу GAC объявила о планах выпустить семь новых моделей в 2025 году, включая электрокары и гибриды, а также о намерении, чтобы такие машины составили более 60% ее продаж к 2027 году. В течение трех лет компания выпустит еще 22 модели.

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Кроме того, GAC Trumpchi и Huawei будут работать над созданием трех новых SUV, минивэнов и седанов среднего и бизнес-класса с передовыми технологиями от Huawei.

Также модели GAC Aion и Hyptec получат усовершенствования для увеличения запаса хода.

Недавно был представлен концепт нового автомобиля от GAC Trumpchi и Huawei, который имеет длину 5128 мм и колесную базу 3000 мм.

Новый концепт-кар от GAC Trumpchi и Huawei под названием 1 Concept
Новый концепт-кар от GAC Trumpchi и Huawei под названием 1 Concept
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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:freepik / rawpixel.com и GAG
Количество просмотров 119
07.12.2024 
Фото:freepik / rawpixel.com и GAG
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