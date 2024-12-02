Отечественный производитель отчитался о росте продаж автомобилей за год на более 30%

АВТОВАЗ: продажи автомобилей Lada по итогам ноября выросли почти на 10%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada по итогам ноября текущего года выросли в России на 9,8% и составили 39 583 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе отечественного производителя АВТОВАЗ.

Согласно данным предприятия, всего за 11 месяцев официальные дилеры бренда реализовали 417 437 пассажирских и коммерческих автомобилей. Рост к аналогичному периоду 2023 года составил 30,6%.

В частности, продажи Lada Granrta составили 14 741 экземпляров, а по итогам 11 месяцев – 190 348. Этот показатель соответствует уровню прошлого года. Lada Vesta в ноябре разошлась тиражом в 8078 экземпляров, рост 1,2% к ноябрю 2023 года. Всего по итогам 11 месяцев 2024 года продано 113 302 Lada Vesta – на 173,7% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Продажи Lada Largus, наращивающей продажи после перезапуска производства, выросли кратно по итогам ноября. Всего реализовано 6379 пассажирских универсалов (+138,7% к октябрю 2024 года) и 1867 фургонов (+105,8% к октябрю 2024 года). Lada Niva Legend в ноябре продали в количестве 4137 автомобилей, а показатель 11 месяцев составил 44 218 единиц (+14,4% к аналогичному периоду 2023 года).

Lada Niva Travel по итогам 11 месяцев разошлась тиражом в 46 670 машин, это показатель выше 2023 года на 4,8%. Всего в текущем ноябре реализовано 3815 этих внедорожников.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа