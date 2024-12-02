В России придумали, кто возместит ущерб за ДТП без полиса, но есть нюанс

В Госдуме хотят обязать РСА выплачивать компенсации за ДТП без полиса ОСАГО

Депутаты Госдумы хотят внести на рассмотрение Правительства РФ поправку к закону об обязательном страховании автотранспорта по ОСАГО. Речь идет о том, чтобы все расходы по возмещению ущерба в случае ДТП с водителем без ОСАГО возложить на Российский союз автостраховщиков (РСА).

В действующей редакции закона об ОСАГО РСА выплачивает компенсацию за виновника без страховки, но только за ущерб жизни или здоровью. В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы подчеркивают, что страховые компании имеют достаточно средств для реализации такого законопроекта.

В частности, по итогам 2023 года общая сумма поступлений от ОСАГО увеличилась на 19% и составила 323,7 млрд рублей. А общая сумма выплат по такому страхованию составляет всего 165,6 млрд рублей (на 4,7 млрд рублей больше, чем в 2022 году).

В РСА не согласны с такой идеей, в организации напомнили, что стоимость ОСАГО в случае принятия законопроекта, вырастет. При этом для водителей-нарушителей такая мера не станет стимулом оформлять полисы. Также есть сомнения, что страховщики смогут взыскать компенсацию с нарушителей, в настоящее время этим эффективно занимаются суды и судебные приставы.

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Источник: kommersant.ru