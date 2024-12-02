#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

В России придумали, кто возместит ущерб за ДТП без полиса, но есть нюанс

В Госдуме хотят обязать РСА выплачивать компенсации за ДТП без полиса ОСАГО

Депутаты Госдумы хотят внести на рассмотрение Правительства РФ поправку к закону об обязательном страховании автотранспорта по ОСАГО. Речь идет о том, чтобы все расходы по возмещению ущерба в случае ДТП с водителем без ОСАГО возложить на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Колеса, двери, часы… Что ломается у Haval F7

В действующей редакции закона об ОСАГО РСА выплачивает компенсацию за виновника без страховки, но только за ущерб жизни или здоровью. В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы подчеркивают, что страховые компании имеют достаточно средств для реализации такого законопроекта.

В частности, по итогам 2023 года общая сумма поступлений от ОСАГО увеличилась на 19% и составила 323,7 млрд рублей. А общая сумма выплат по такому страхованию составляет всего 165,6 млрд рублей (на 4,7 млрд рублей больше, чем в 2022 году).

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В РСА не согласны с такой идеей, в организации напомнили, что стоимость ОСАГО в случае принятия законопроекта, вырастет. При этом для водителей-нарушителей такая мера не станет стимулом оформлять полисы. Также есть сомнения, что страховщики смогут взыскать компенсацию с нарушителей, в настоящее время этим эффективно занимаются суды и судебные приставы.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: kommersant.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 623
02.12.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
+1