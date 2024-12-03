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В России стремительно растет спрос на высокотехнологичные смазочные материалы

С 17 по 18 февраля в Москве пройдет конгресс и выставка смазочных материалов

Российский рынок смазочных материалов продолжает трансформироваться. Согласно аналитическим прогнозам, объем отечественного рынка оценивается в 1,76 млрд литров в 2023 году и, как ожидается экспертами В2Х, рост в 2024 составит 1,8%, в 2025-м также 1,8% в целом по рынку. Таким образом, объем рынка в 2024 году составит примерно 1,8 млн тонн, а в 2025-м – 1,83 млн тонн.

Но в структуре сегментов потребления, продуктовой структуре и доле игроков в эти 2 года будут проходить различные изменения под действием разных факторов.

Требуется все больше производственных мощностей, это обусловлено значительным спросом на высокотехнологичные смазочные материалы ключевыми потребителями – предприятиями металлургии, горнодобывающей, сельскохозяйственной и других отраслей.

В планах компаний модернизация производственных площадок и строительство новых мощностей, замещение импортных присадок и компонентов.

Кроме того, российские производители смазочных материалов стремятся повысить качество и расширить ассортимент продукции.

Конгресс смазочных материалов, который состоится в феврале, как раз и будет посвящен обсуждению этих тем.

На площадке мероприятия участники рынка могут встретиться, обсудить насущные проблемы, провести переговоры с поставщиками технологий и решений, лицензиарами процессов, финансовыми и банковскими структурами, чтобы обсудить возможности, доступные для отрасли на пути к увеличению маржинальности выпускаемой продукции.

Темы конгресса:

  • Обзор рынка смазочных материалов: прогнозы, вызовы, новые возможности, меры поддержки, подходы к реализации инвестиционных проектов.
  • Рынки сбыта: перспективы и вызовы, планы потребителей, цепочки поставок, международное сотрудничество.
  • Развитие производств смазочных материалов: новые мощности и продукция, технологическая независимость, адаптация к новым требованиям рынка, роль НИОКР в повышении производственной эффективности.
  • Повышение операционной эффективности производства: автоматизация, цифровые решения, блендинг, экономика замкнутого цикла.
  • Социальная и экологическая ответственность производителей.

Конгресс продлится с 17 по 18 февраля 2025 года, ожидается более 200 участников.

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 150
03.12.2024 
Фото:Wikimedia
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