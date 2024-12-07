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BYD готовит новый недорогой седан

Новый бюджетный автомобиль BYD выпустят в 2025 году

На этот раз это чисто электрический седан, который, похоже, отличается от ранее представленных снимков полностью электрических версий BYD Qin L и Seal 05.

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Источники предполагают, что новая модель – это автомобиль начального уровня, о чем свидетельствуют дверные ручки старого образца и маленькие колеса. Они также утверждают, что порт зарядки на правом крыле обычно зарезервирован для продуктов начального уровня. Они перечисляют Seagull, Seal и Yuan Plus (Atto 3), как имеющие одинаковую компоновку.

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В ноябре Чжан Чжо, генеральный директор Ocean Network, заявил, что в линейке Ocean Network будет запущен новый кроссовер и создана система 5678 продуктов.

Шпионские снимки показывают, что автомобиль относительно компактен. Предположительно, новый автомобиль будет выпущен где-то в 2025 году.

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Источник: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Фото:Autohome
Количество просмотров 118
07.12.2024 
Фото:Autohome
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