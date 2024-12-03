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На покрытие инцидентов столкновения авто с этим объектом выплатили более ₽11 млн

Страховщики назвали топ-5 объектов, которых стоит опасаться автовладельцам

Специалисты страховой компании «Согласие» выяснили, в какие объекты инфраструктуры чаще всего врезаются российские автовладельцы. В ходе анализа выяснилось, что на шлагбаумы пришлось 13,2% случаев, покрытых страховщиками в лимите до 400 тыс. рублей.

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На втором месте – барьерные ограждения различного типа, включая бетонные, металлические и другие.

«На них пришлось 13,0 % случаев, и они же стали самой дорогой группой проанализированных инцидентов – было выплачено более 11 млн рублей», – уточнили в страховой компании.

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Третье место среди самых часто повреждаемых предметов заняли ворота – 10,3%, затем с небольшим отставанием идут различные здания и сооружения (10,2 %). Среди этих объектов чаще всего преобладали АЗС и магазины, а страдали чаще всего опорные конструкции, а также отделка фасадов зданий. Замыкают топ-5 столбы, на них пришлось 6,6 %.

Всего за все случаи столкновения автомобилей с другим имуществом, за исключением авто, только по ОСАГО в 2024 году выплачено более 68 млн рублей.

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Источник: пресс-служба «Согласие»

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 151
03.12.2024 
Фото:Depositphotos
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