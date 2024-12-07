Проблем с парковками не будет: завершается тестирование нового сервиса
В Москве заработает сервис паркшеринга по краткосрочной аренде парковочных мест
Сервис краткосрочной аренды парковочных мест для автомобилей запустят в Москве в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
«В следующем году в Москве заработает сервис для краткосрочной аренды парковочных мест для автомобилей. В кластере "Ломоносов", площадке программы пилотного тестирований инноваций департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, завершается тестирование паркингшеринга от компании "Парковки Москвы"», – уточнили представители пресс-службы.
Сервис представляет собой мобильное приложение на основе искусственного интеллекта, с помощью которого автовладельцы смогут сдавать в аренду пустующие парковочные места, а арендаторы будут бронировать конкретное парковочное место на определенное время.
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Источник: tass.ru
Фото:АГН «Москва»
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07.12.2024
Фото:АГН «Москва»
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