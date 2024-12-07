#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Проблем с парковками не будет: завершается тестирование нового сервиса

В Москве заработает сервис паркшеринга по краткосрочной аренде парковочных мест

Сервис краткосрочной аренды парковочных мест для автомобилей запустят в Москве в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Колеса, двери, часы… Что ломается у Haval F7
«В следующем году в Москве заработает сервис для краткосрочной аренды парковочных мест для автомобилей. В кластере "Ломоносов", площадке программы пилотного тестирований инноваций департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, завершается тестирование паркингшеринга от компании "Парковки Москвы"», – уточнили представители пресс-службы.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Сервис представляет собой мобильное приложение на основе искусственного интеллекта, с помощью которого автовладельцы смогут сдавать в аренду пустующие парковочные места, а арендаторы будут бронировать конкретное парковочное место на определенное время.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 135
07.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
-1