Volkswagen уже начал экономить на производстве своих машин: как это отразится на качестве?

Volkswagen ускорил разработку и сократил время тестирования своей продукции

По словам Кая Грюница, руководителя технического развития Volkswagen, компания намерена сократить время разработки новых моделей до 30-36 месяцев. Это значительно меньше, чем предыдущие 48-60 месяцев, которые требовались для вывода автомобиля на рынок. Грюниц подчеркивает, что в условиях быстроменяющегося рынка новые модели, которые разрабатываются слишком долго, рискуют устареть к моменту своего появления на рынке.

Для достижения этой цели Volkswagen планирует использовать существующие платформы для новых моделей, что позволит ускорить процесс разработки. Модели, основанные на уже проверенных и успешных платформах, будут выходить на рынок еще быстрее, что поможет компании оставаться конкурентоспособной.

В 2024 году Volkswagen уже сократил количество построенных прототипов на 40%. Грюниц отмечает, что использование цифровых прототипов и современных технологий управления процессами разработки позволяет Volkswagen сохранить глубину тестирования, несмотря на сокращение количества физических испытательных автомобилей. Это дает возможность быстрее реагировать на изменения в потребительском спросе и адаптироваться к новым трендам.

Одним из наиболее заметных решений Volkswagen стал отказ от планов по строительству нового завода стоимостью €2 млрд, который позволил бы производить автомобили всего за 10 часов. Вместо этого компания сосредоточилась на радикальном сокращении времени производства на существующих заводах.

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Источник: Motor1