Недорогой юркий автомобиль для города: стильная новинка от Mazda

Представлена новая Mazda 2 в двух версиях по цене от 15 000 долларов

Японский автопроизводитель Mazda представил обновленную версию своего популярного хэтчбека Mazda 2, установив привлекательную стартовую цену в 15 000 долларов.

Обновленная Mazda 2

Модель предлагается в двух комплектациях: Selection и Sport+.

За эти деньги вы получаете компактный, но вместительный хэтчбек с габаритами 4080 x 1695 x 1515 мм и колесной базой 2570 мм. Сердцем Mazda 2 является проверенный 1,5-литровый атмосферный двигатель, развивающий мощность в 110 л.с.

Внешний вид автомобиля обновлен и выглядит современно. Полузакрытая решетка радиатора придает автомобилю элегантный вид, а светодиодные фары обеспечивают отличную видимость в темное время суток. 16-дюймовые легкосплавные диски завершают стильный образ.

Интерьер обновленной Mazda 2

Внутри Mazda 2 предлагает комфортный салон с подогревом передних сидений. Обе модели используют 7-дюймовый центральный экран управления с поддержкой Apple CarPlay. Даже руль оснащен подогревом – то, что нужно в российских реалиях.

Особого внимания заслуживает опциональная система полного привода. Хотя цена этой опции не раскрывается.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ITHome