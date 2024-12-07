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Недорогой юркий автомобиль для города: стильная новинка от Mazda

Представлена новая Mazda 2 в двух версиях по цене от 15 000 долларов

Японский автопроизводитель Mazda представил обновленную версию своего популярного хэтчбека Mazda 2, установив привлекательную стартовую цену в 15 000 долларов.

Обновленная Mazda 2
Обновленная Mazda 2
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Модель предлагается в двух комплектациях: Selection и Sport+.

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За эти деньги вы получаете компактный, но вместительный хэтчбек с габаритами 4080 x 1695 x 1515 мм и колесной базой 2570 мм. Сердцем Mazda 2 является проверенный 1,5-литровый атмосферный двигатель, развивающий мощность в 110 л.с.

Внешний вид автомобиля обновлен и выглядит современно. Полузакрытая решетка радиатора придает автомобилю элегантный вид, а светодиодные фары обеспечивают отличную видимость в темное время суток. 16-дюймовые легкосплавные диски завершают стильный образ.

Интерьер обновленной Mazda 2
Интерьер обновленной Mazda 2

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Внутри Mazda 2 предлагает комфортный салон с подогревом передних сидений. Обе модели используют 7-дюймовый центральный экран управления с поддержкой Apple CarPlay. Даже руль оснащен подогревом – то, что нужно в российских реалиях.

Особого внимания заслуживает опциональная система полного привода. Хотя цена этой опции не раскрывается.

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Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 39739
07.12.2024 
Фото:ITHome
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