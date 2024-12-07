Chevrolet анонсировал новый семейный кроссовер в версиях для хороших и плохих дорог

Кроссовер Chevrolet Equinox 2025 будет представлен в комплектациях RS и Activ

Chevrolet представил обновленный Equinox 2025, и на этот раз производитель предлагает не просто рестайлинг, а два совершенно разных подхода к одному автомобилю: спортивный RS и внедорожный Activ.

Chevrolet Equinox RS

Версия RS, ориентированная на городские дороги и динамичное вождение, привлекает внимание своим спортивным дизайном. 20-дюймовые легкосплавные диски, агрессивный рисунок светодиодной оптики – все это создает образ стремительного и стильного кроссовера. Под капотом скрывается 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды – достойный показатель для автомобиля такого класса.

Chevrolet Equinox Activ

В противовес спортивному RS, Equinox Activ 2025 – это настоящий покоритель бездорожья. Хотя технические характеристики двигателя остаются теми же (1,5-литровый турбомотор, 177 л.с. и 8-ступенчатый автомат), внешний вид и оснащение говорят о совершенно другой философии. 17-дюймовые колеса с внедорожными шинами обеспечивают превосходное сцепление с грунтом, а хромированные элементы экстерьера добавляют солидности. Наличие рейлингов на крыше значительно расширяет возможности для перевозки грузов, будь то снаряжение для кемпинга или спортивный инвентарь.

Интерьер Chevrolet Equinox 2025

Несмотря на различия во внешнем облике и предназначении, обе версии Equinox 2025 предлагают одинаково комфортабельный и технологичный салон. В центре внимания – современная информационно-развлекательная система с 11-дюймовым центральным сенсорным экраном и 11-дюймовой цифровой панелью приборов.

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Источник: ITHome