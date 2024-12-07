Chevrolet анонсировал новый семейный кроссовер в версиях для хороших и плохих дорог
Chevrolet представил обновленный Equinox 2025, и на этот раз производитель предлагает не просто рестайлинг, а два совершенно разных подхода к одному автомобилю: спортивный RS и внедорожный Activ.
Версия RS, ориентированная на городские дороги и динамичное вождение, привлекает внимание своим спортивным дизайном. 20-дюймовые легкосплавные диски, агрессивный рисунок светодиодной оптики – все это создает образ стремительного и стильного кроссовера. Под капотом скрывается 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды – достойный показатель для автомобиля такого класса.
В противовес спортивному RS, Equinox Activ 2025 – это настоящий покоритель бездорожья. Хотя технические характеристики двигателя остаются теми же (1,5-литровый турбомотор, 177 л.с. и 8-ступенчатый автомат), внешний вид и оснащение говорят о совершенно другой философии. 17-дюймовые колеса с внедорожными шинами обеспечивают превосходное сцепление с грунтом, а хромированные элементы экстерьера добавляют солидности. Наличие рейлингов на крыше значительно расширяет возможности для перевозки грузов, будь то снаряжение для кемпинга или спортивный инвентарь.
Несмотря на различия во внешнем облике и предназначении, обе версии Equinox 2025 предлагают одинаково комфортабельный и технологичный салон. В центре внимания – современная информационно-развлекательная система с 11-дюймовым центральным сенсорным экраном и 11-дюймовой цифровой панелью приборов.
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Источник: ITHome