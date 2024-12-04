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Каждому курьеру по страховому полису — нам объяснили, для чего это нужно

Страхование гражданской ответственности курьеров предложили сделать обязательным

В Госдуме предлагают ввести для курьеров аналог полиса ОСАГО, то есть обязательное страхование гражданской ответственности курьеров, передвигающихся на электровелосипедах, электросамокатах или пешком.

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Это предложение было озвучено главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым, который отметил, что подобное страхование необходимо для защиты пешеходов и водителей автомобилей от ущерба, причиняемого курьерами.

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В России в сфере доставки сегодня работают около полутора миллионов человек, а количество вакансий для курьеров только в этом году увеличилось на 72%. С увеличением числа доставок растет и количество дорожно-транспортных происшествий с участием курьеров, особенно на средствах индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и электровелосипеды.

Однако, как подчеркнул Нилов, существующие механизмы компенсации ущерба от таких происшествий почти не работают, поскольку трудовые мигранты, работающие в этой сфере, часто не могут быть привлечены к ответственности.

«Пока не так важно, будет ли он (полис страхования) добровольным или же обязательным. Но он должен быть обязательно, чтобы пострадавшим в результате действий курьера было проще получить компенсационные выплат», - отметил Ярослав Нилов.

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Законопроект предполагает, что каждый курьер должен иметь полис, аналогичный ОСАГО, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим в случае ДТП или повреждения имущества. Однако страховщики выражают сомнение, что предложенные меры смогут решить проблему, так как у средств индивидуальной мобильности нет регистрационных номеров, что затрудняет их идентификацию.

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Источник: «Парламентская газета», Ярослав Нилов/Telegram

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Алексеева Елена
Количество просмотров 71
04.12.2024 
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