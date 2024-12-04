Каждому курьеру по страховому полису — нам объяснили, для чего это нужно

Страхование гражданской ответственности курьеров предложили сделать обязательным

В Госдуме предлагают ввести для курьеров аналог полиса ОСАГО, то есть обязательное страхование гражданской ответственности курьеров, передвигающихся на электровелосипедах, электросамокатах или пешком.

Это предложение было озвучено главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым, который отметил, что подобное страхование необходимо для защиты пешеходов и водителей автомобилей от ущерба, причиняемого курьерами.

В России в сфере доставки сегодня работают около полутора миллионов человек, а количество вакансий для курьеров только в этом году увеличилось на 72%. С увеличением числа доставок растет и количество дорожно-транспортных происшествий с участием курьеров, особенно на средствах индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и электровелосипеды.

Однако, как подчеркнул Нилов, существующие механизмы компенсации ущерба от таких происшествий почти не работают, поскольку трудовые мигранты, работающие в этой сфере, часто не могут быть привлечены к ответственности.

«Пока не так важно, будет ли он (полис страхования) добровольным или же обязательным. Но он должен быть обязательно, чтобы пострадавшим в результате действий курьера было проще получить компенсационные выплат», - отметил Ярослав Нилов.

Законопроект предполагает, что каждый курьер должен иметь полис, аналогичный ОСАГО, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим в случае ДТП или повреждения имущества. Однако страховщики выражают сомнение, что предложенные меры смогут решить проблему, так как у средств индивидуальной мобильности нет регистрационных номеров, что затрудняет их идентификацию.

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Источник: «Парламентская газета», Ярослав Нилов/Telegram