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Атмосферник 1.8, МКП – за этого «китайца» на вторичке просят 350 тыс. рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах Lifan Cebrium с пробегом

Несколько китайских автомобилей с пробегом, которые сегодня могли бы стать альтернативой российским бюджетникам Lada, подобрал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

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Lifan Cebrium
Lifan Cebrium

Среди них есть и седан Lifan Cebrium, на вторичке за него просят от 350 до 700 тысяч рублей в зависимости от состояния.

Автомобиль длиной 4700 мм предлагает комфортное пространство для пассажиров, а багажник объемом 620 литров подходит для длительных поездок и семейных путешествий. Клиренс в 170 мм обеспечит уверенное движение по городским и умеренно сложным сельским дорогам.

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В свое время Cebrium был флагманской моделью марки и в Китае назывался Lifan 720. У нас его официально продавали в 2014–2015 годах.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Модификация единственная: атмосферный мотор 1.8 (128 л. с.) с МКП. Коробка проблемная – подшипники эпизодически крушились еще в гарантийный период. Двигатель LFB479Q в основе имеет тойотовский мотор 1ZZ-FE – алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск. К 100 тысячам км ест много масла, а чуть позже пора что-то делать с цепным приводом ГРМ. При этом надежен и ходит 300 тысяч км.

Lifan Cebrium
Lifan Cebrium

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Автор перечислил основные претензии к автомобилю: недостатки сборки, слабая защита от коррозии, частые сбои электроники и дефицит запчастей.

Однако на большинстве машин до 60-80 тысяч км заменялись только расходные материалы.

Подробнее об этом и других автомобилях читайте в материале «Вместо Лады и Логана: китайские седаны от 400 000 рублей».

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Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 445
04.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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