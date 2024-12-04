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Выпустить машин меньше или больше? АВТОВАЗ внимательно следит за конъюнктурой

АВТОВАЗ может пересмотреть утвержденный на 2025 год план выпуска автомобилей

АВТОВАЗ задумался о сокращении утвержденного в ноябре производственного плана в 500 тысяч автомобилей на 2025 год на фоне сильного помесячного снижения авторынка в ноябре, которое, как ожидается, продолжится и в декабре. Об этом президент АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!».

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Журналисту «За рулем» в компании пояснили, что АВТОВАЗ готов выполнить производственный план на 2025 год (500 тыс. автомобилей). Предприятие для этого обладает необходимыми мощностями, кадровыми и иными ресурсами.

Однако в последние недели усугубился ряд макроэкономических факторов, которые негативно влияют на продажи автомобилей в России. Речь идет о ключевой ставке ЦБ, стандартах кредитования и курсе рубля.

Так, повышение ключевой ставки и ужесточение стандартов кредитования сделало автокредиты для граждан почти недоступными. При этом автомобили в России продаются в основном в кредит.

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«АВТОВАЗ готов работать «24 на 7», чтобы выполнить утвержденные планы. Но, конечно, мы будем очень внимательно следить за рынком, и если макроэкономические факторы будут усугубляться, а спрос и далее снижаться, то мы обязаны будем корректировать наши планы, чтобы не допустить перепроизводства.

И, наоборот, если спрос на рынке вырастет, мы пойдем в Совет директоров с инициативой об увеличении утвержденных объемов, - рассказали «За рулем» в пресс-центре автогиганта.

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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 172
04.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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