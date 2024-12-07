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Первый в истории минивэн Volvo теперь можно купить в России: сколько он стоит?

Volvo EM90 в богатой комплектации Ultra можно купить в России за 16,15 млн рублей

Один из российских дилеров объявил прием заказов на Volvo EM90 по цене 16 149 000 рублей.

Volvo EM90
Volvo EM90
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Volvo EM90, предлагаемый в России в топовой комплектации Ultra, представляет собой впечатляющий образец инженерного искусства и роскоши. Сердцем автомобиля является один электромотор мощностью 272 л.с. с крутящим моментом 343 Нм, расположенный на задней оси.

Volvo EM90
Volvo EM90

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Эта силовая установка в сочетании с тяговой батареей емкостью 116 кВт∙ч, обеспечивает впечатляющий запас хода – до 738 км по китайскому циклу CLTC. Несмотря на внушительные габариты (5206x2024x1859 мм с колесной базой 3205 мм), разгон до 100 км/ч занимает всего 8,3 секунды, демонстрируя неплохую динамику для семейного электрокара. Он имеет высокопрочную каркасную конструкцию кузова.

Но настоящая роскошь EM90 раскрывается внутри. Шестиместная конфигурация салона сфокусирована на комфорте пассажиров. Семислойная конструкция обеспечивает не только безупречную поддержку, но и такие функции, как массаж, вентиляция и подогрев. Встроенные столики-подносы и подстаканники добавляют удобства для пассажиров.

Интерьер Volvo EM90
Интерьер Volvo EM90

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Технологическое оснащение EM90 находится на самом передовом уровне. Высококачественные камеры высокого разрешения, система панорамного обзора, радар миллиметрового диапазона и ультразвуковые датчики обеспечивают максимальную безопасность. Система активной очистки воздуха эффективно удаляет до 95% частиц PM2,5. За музыкальное сопровождение отвечает аудиосистема Bowers & Wilkins с 21 динамиком, включая динамики, встроенные в подголовники, общей мощностью 2460 Вт.

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Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Volvo
Количество просмотров 34646
07.12.2024 
Фото:Volvo
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