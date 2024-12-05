Авторынок России обвалится на 20% в 2025 году: кто в этом виноват

Эксперт Мосеев: из-за ставки ЦБ и слабого рубля продажи новых авто рухнут на 20%

При сохранении высокой ключевой ставки ЦБ, слабого рубля и очередного повышения утильсбора продажи новых машин в России упадут в 2025 году на 20%, считает экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

По значимости факторов, влияющих на уровень продаж, самым важным будет высокая ставка рефинансирования, затем идет утильсбор, и на третьем находится ослабление рубля, пояснил эксперт.

Он считает, что влияние повышенного утильсбора в сегменте массовых авто во второй половине 2025 года начнет постепенно терять значимость. При этом высокая ставка ЦБ не только снижает доступность автокредитов, но и приводит к тому, что людям выгоднее положить накопления на вклад под высокие проценты, а не покупать машину, отметил Мосеев.

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Источник: Газета.Ru